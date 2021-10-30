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Миколенко пропустит матч с Барсой и рискует не сыграть против Боснии

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Луческу сообщил, что Виталий пропустит минимум 2 недели

Миколенко пропустит матч с Барсой и рискует не сыграть против Боснии

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал состояние флангового защитника "бело-синих" Виталия Миколенко.

– Вы пробуете выпускать разных игроков на позиции левого защитника, в том числе Артема Шабанова?

– К сожалению, Миколенко будет минимум две недели отсутствовать из-за травмы. Исходя из событий на поле, я хотел посмотреть, кто еще может сыграть на его позиции, если вдруг Караваев не сможет или устанет, – сказал наставник столичной команды.

Во вторник, 2-го ноября динамовцы примут на НСК "Олимпийский" каталонскую "Барселону" в рамках 4-го тура ЛЧ. Также Миколенко был вызван в сборную Украины - 16-го ноября команда под руководством Александра Петракова сыграет против Боснии и Герцеговины.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
ФК "Динамо"

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Комментарии (2)
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Footballers (Умань)
30.10.2021 в 21:31
З Боснією його не треба
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0
0
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Ракицкий (Питер)
30.10.2021 в 20:41
Отличная новость.
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