Миколенко пропустит матч с Барсой и рискует не сыграть против Боснии

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал состояние флангового защитника "бело-синих" Виталия Миколенко.

– Вы пробуете выпускать разных игроков на позиции левого защитника, в том числе Артема Шабанова?

– К сожалению, Миколенко будет минимум две недели отсутствовать из-за травмы. Исходя из событий на поле, я хотел посмотреть, кто еще может сыграть на его позиции, если вдруг Караваев не сможет или устанет, – сказал наставник столичной команды.

Во вторник, 2-го ноября динамовцы примут на НСК "Олимпийский" каталонскую "Барселону" в рамках 4-го тура ЛЧ. Также Миколенко был вызван в сборную Украины - 16-го ноября команда под руководством Александра Петракова сыграет против Боснии и Герцеговины.