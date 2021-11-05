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Лучшим игроком Шахтера в октябре признан голкипер

Премьер-лига
(1 голосов)

Поздравления принимает Андрей Пятов

Лучшим игроком Шахтера в октябре признан голкипер

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в октябре.

Лучшим оказался голкипер "оранжево-черных" Андрей Пятов, за которого проголосовали 48% болельщиков, которые приняли участие в опросе.

Второе место у Георгия Судакова, третье – у Тете.

Отметим, что в октябре Пятов в составе "Шахтера" провел 2 матча и в них мячей не пропускал. Сначала Андрей сохранил свои ворота сухими в украинском классико с "Динамо" (0:0), а затем принял участие в победной игре 1/8 финала Кубка Украины с "Черноморцем" (3:0).

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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Acsakal (Kharkov)
05.11.2021 в 23:29
І саме тому Де Дзербі регулярно ставить Трубіна, який регулярно привозить і навіть в молодіжці - не перший номер... Логічно.
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
05.11.2021 в 22:30
Лучше бы Пятов стоял сейчас
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+1
-1
DK с 6 лет (Киев)
05.11.2021 в 22:07
А ЛЧ не рассматривали или он там не играл, не помню?
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0
0
djumba (Мелитополь)
05.11.2021 в 22:13
Пятов в двух сентябрьских стоял, дальше уже Трубин
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0
-1


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