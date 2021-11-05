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Лучшим игроком Шахтера в октябре признан голкипер
Поздравления принимает Андрей Пятов
shakhtar.com
Донецкий "
Лучшим оказался голкипер "оранжево-черных" Андрей Пятов, за которого проголосовали 48% болельщиков, которые приняли участие в опросе.
Второе место у Георгия Судакова, третье – у Тете.
Отметим, что в октябре Пятов в составе "Шахтера" провел 2 матча и в них мячей не пропускал. Сначала Андрей сохранил свои ворота сухими в украинском классико с "Динамо" (0:0), а затем принял участие в победной игре 1/8 финала Кубка Украины с "Черноморцем" (3:0).
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