Лучшим игроком Шахтера в октябре признан голкипер

Донецкий " Шахтер " подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в октябре.

Лучшим оказался голкипер "оранжево-черных" Андрей Пятов, за которого проголосовали 48% болельщиков, которые приняли участие в опросе.

Второе место у Георгия Судакова, третье – у Тете.

Отметим, что в октябре Пятов в составе "Шахтера" провел 2 матча и в них мячей не пропускал. Сначала Андрей сохранил свои ворота сухими в украинском классико с "Динамо" (0:0), а затем принял участие в победной игре 1/8 финала Кубка Украины с "Черноморцем" (3:0).