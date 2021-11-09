Президент Ингульца: У нас династия арбитров, а ее трогать нельзя

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал работу главного арбитра Сергея Бойко в матче с "Днепром-1" (0:1).

"Очень много эмоций после футбола. Скажем так, эмоции негативные, потому что если бы судил молодой арбитр, то можно было бы закрыть глаза и простить, как мы уже прощали много раз — незасчитанный гол во Львове, чистый гол в игре с "Колосом", где зафиксировали офсайд и очень много таких моментов. Но хотелось бы говорить языком фактов. Хочется, обратить внимание болельщиков на очень простую вещь, давайте рассмотрим моменты, потому что на Футболе этого не показывали. Наверное это потому, что мы каждый день не говорим, что "Шахтер" хороший.

Первая минута матча. Хватают за руку Ситало и заваливают на газон – арбитр все видит, но штрафного не дают. Дальше момент, который решившил судьбу матча. Все эксперты мира говорят, что это желтая карточка Пихаленку и штрафной в сторону "Днепра-1", но арбитр Бойко, стоявший в двух метрах от этой ситуации, решил по-другому. У меня создается такое впечатление, что у нас написаны уже новые правила. Если игрок замахнулся по мячу, то трогать его нельзя. Это ведь неправильно.

Второй момент. В двух метрах стоит арбитр. С локтя бьют, а желтой карточки нет. Он видит, но свисток не дает. Самый интересный момент — отрывают голову Ситало. Стоит Бойко и смотрит на ситуацию, он видит ее, но даже свисток не дал. У меня вопрос: какая это карточка? Красная или желтая? Арбитр не дает вообще никакой карточки, он даже не свистит нарушение. Вот так мы играем в футбол. Я все мог бы понять, если бы это был какой-нибудь молодой арбитр, то можно было бы списать на молодость, но это арбитр ФИФА. Вот такой у нас арбитраж. Я забыл, это, наверное, династия, а ее трогать нельзя. У нас скоро такие, как Бойко и Дердо, будут в памперсах выходить и все равно будут судить, потому что это династия. Там папа, там мама. Дайте дорогу молодым, пусть судят. Даже когда они будут ошибаться, то не так будет обидно. Но это уже предвзятость.

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