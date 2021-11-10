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Йовичевич уехал на курсы, Днепр-1 спаррингов не запланировал

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда начнет подготовку к Александрии 11 ноября

Йовичевич уехал на курсы, Днепр-1 спаррингов не запланировал

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

11 ноября после четырехдневного отдыха футболисты "Днепра-1" возобновят подготовку к поединку 15 тура чемпионата УПЛ - с "Александрией", который состоится 20 ноября.

Занятиями будет руководить главный тренер Игор Йовичевич, который в последние дни находился в Киеве, где посещал курсы по продлению лицензии PRO УЕФА.

Ноябрьскую паузу в чемпионате днепряне не планируют заполнить спаррингом, прежде всего, чтобы избежать повреждений.

В расположении "Днепра-1" отсутствуют Артем Довбик, вызванный в национальную сборную Украины и Александр Назаренко, Арсений Батагов, которые сейчас находятся в молодежной сборной страны.

По имеющейся информации травмированных среди днепрян - нет.

Напомним, что "Днепр-1" занимает 5 место в чемпионате УПЛ, набрав 28 очков.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
10.11.2021 в 19:42
А когда Днепр1 будит доигрывать пропущенный матч на Кубок Украины
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