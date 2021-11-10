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Йовичевич уехал на курсы, Днепр-1 спаррингов не запланировал
Команда начнет подготовку к Александрии 11 ноября
фото - СК Дніпро-1
11 ноября после четырехдневного отдыха футболисты "
Занятиями будет руководить главный тренер Игор Йовичевич, который в последние дни находился в Киеве, где посещал курсы по продлению лицензии PRO УЕФА.
Ноябрьскую паузу в чемпионате днепряне не планируют заполнить спаррингом, прежде всего, чтобы избежать повреждений.
В расположении "Днепра-1" отсутствуют Артем Довбик, вызванный в национальную сборную Украины и Александр Назаренко, Арсений Батагов, которые сейчас находятся в молодежной сборной страны.
По имеющейся информации травмированных среди днепрян - нет.
Напомним, что "Днепр-1" занимает 5 место в чемпионате УПЛ, набрав 28 очков.
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