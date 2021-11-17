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Четверо игроков Десны зимой могут покинуть клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Тотовицкий, Арвеладзе, Болбат, Будковский

Четверо игроков Десны зимой могут покинуть клуб

Фото: ФК Десна

Новина українською

У трех футболистов "Десны" зимой заканчиваются контракты, еще у одного — арендное соглашение.

По окончании первой части чемпионата "Десна" может недосчитаться полузащитников Левана Арвеладзе, Андрея Тотовицкого и Сергея Болбата, а также нападающего Филиппа Будковского.

Срок действия контрактов Арвеладзе, Будковского и Тотовицкого истекает 31 декабря. Арендное соглашение Болбата, права на которого принадлежат "Шахтеру", имеет силу до 15 декабря.

Напомним, что "Десна" после 14 туров УПЛ занимает 7-е место. 21 ноября команда Александра Рябоконя примет "Колос".

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В статье: Филипп Будковский Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Сергей Болбат Леван Арвеладзе
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Комментарии (2)
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buickball (Novostroy)
17.11.2021 в 19:33
В Черноморець, розбавити київський десант.
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0
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alex.belogubko (одесса)
17.11.2021 в 18:54
ну и куда вы пойдёте --не бегайте у вас хороший тренер
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