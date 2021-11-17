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Четверо игроков Десны зимой могут покинуть клуб
Тотовицкий, Арвеладзе, Болбат, Будковский
Фото: ФК Десна
У трех футболистов "
По окончании первой части чемпионата "Десна" может недосчитаться полузащитников Левана Арвеладзе, Андрея Тотовицкого и Сергея Болбата, а также нападающего Филиппа Будковского.
Срок действия контрактов Арвеладзе, Будковского и Тотовицкого истекает 31 декабря. Арендное соглашение Болбата, права на которого принадлежат "Шахтеру", имеет силу до 15 декабря.
Напомним, что "Десна" после 14 туров УПЛ занимает 7-е место. 21 ноября команда Александра Рябоконя примет "Колос".
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