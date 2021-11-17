Четверо игроков Десны зимой могут покинуть клуб

У трех футболистов " Десны " зимой заканчиваются контракты, еще у одного — арендное соглашение.

По окончании первой части чемпионата "Десна" может недосчитаться полузащитников Левана Арвеладзе, Андрея Тотовицкого и Сергея Болбата, а также нападающего Филиппа Будковского.

Срок действия контрактов Арвеладзе, Будковского и Тотовицкого истекает 31 декабря. Арендное соглашение Болбата, права на которого принадлежат "Шахтеру", имеет силу до 15 декабря.

Напомним, что "Десна" после 14 туров УПЛ занимает 7-е место. 21 ноября команда Александра Рябоконя примет "Колос".