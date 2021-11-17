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Лассина Траоре сделают повторную операцию
У форварда сложная травма
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Начальник медицинской службы "
"Рассчитываем, что Педриньо сможет сыграть с "Рухом" и "Интером", именно поэтому за несколько дней до встречи со львовянами он начинает занятия. Посмотрим. Ему физически еще надо немножко набрать после трех недель.
Планируем, чтобы Жуниор Мораес приступил к тренировкам где-то в конце ноября-начале декабря. Его восстановление идет по запланированному графику.
Траоре провели только первую операцию. Вставлена капсула сустава и восстановлены боковая связка и держатель надколенника. Через неделю-две будет вторая операция по восстановлению передней крестообразной связки", – сказал Глущенко.
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