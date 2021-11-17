Лассина Траоре сделают повторную операцию

Начальник медицинской службы " Шахтера " Артур Глущенко рассказал о том, как проходит восстановление травмированных игроков донецкого клуба.

"Рассчитываем, что Педриньо сможет сыграть с "Рухом" и "Интером", именно поэтому за несколько дней до встречи со львовянами он начинает занятия. Посмотрим. Ему физически еще надо немножко набрать после трех недель.

Планируем, чтобы Жуниор Мораес приступил к тренировкам где-то в конце ноября-начале декабря. Его восстановление идет по запланированному графику.

Траоре провели только первую операцию. Вставлена капсула сустава и восстановлены боковая связка и держатель надколенника. Через неделю-две будет вторая операция по восстановлению передней крестообразной связки", – сказал Глущенко.