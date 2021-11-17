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Лассина Траоре сделают повторную операцию

Премьер-лига
(1 голосов)

У форварда сложная травма

Лассина Траоре сделают повторную операцию

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Начальник медицинской службы "Шахтера" Артур Глущенко рассказал о том, как проходит восстановление травмированных игроков донецкого клуба.

"Рассчитываем, что Педриньо сможет сыграть с "Рухом" и "Интером", именно поэтому за несколько дней до встречи со львовянами он начинает занятия. Посмотрим. Ему физически еще надо немножко набрать после трех недель.

Планируем, чтобы Жуниор Мораес приступил к тренировкам где-то в конце ноября-начале декабря. Его восстановление идет по запланированному графику.

Траоре провели только первую операцию. Вставлена капсула сустава и восстановлены боковая связка и держатель надколенника. Через неделю-две будет вторая операция по восстановлению передней крестообразной связки", – сказал Глущенко.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Педриньо
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Комментарии (8)
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2.dc (Николаев)
17.11.2021 в 21:54
Вот это влетел чувак, чтобы так все сложно оказалось(. А заодно и Шахтер, ведь, в известном смысле, он незаменим. Видать все это надолго … оч.жаль(
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
17.11.2021 в 21:53
В 32 эта травма была бы фатальной и это был бы финиш. Но мальчишке всего 20, а это дает надежду что всё зарастёт. Я в 20 мог пить литрами и тусить до 5 утра, а потом в 9 экзамен сдавать.) Так что надеемся и верим что всё будет ок.
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efim423 (odessa)
17.11.2021 в 21:58
бухать в 20 и две операции на колене в 20 это разные вещи
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+1
0
СашаXM (Хмельницкий)
17.11.2021 в 21:47
после такой травмы и стольки операций уже шансов заиграть и набирать очень мало (( очень жаль, в коем веке толковый нап у ШД и практически сразу сломался (
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+1
0
Матч Футболович
17.11.2021 в 21:41
Траоре - очень жаль((( Танк!!! Потенциал бешенный. Хрен с ним, что Шахта по-сути лишилась 80% своей мощи в нападении, а ЧУ лучшего нападающего Чемпионата. Пацана жаль. Травма очень серьезная((( как бы вернуться вообще в футбол. Удачи!!! Пусть Бог поможет восстановиться!!!
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+3
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Acsakal (Kharkiv)
17.11.2021 в 21:45
Я не бачив момента, як він зламався. Це був умисний фол?
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Матч Футболович
17.11.2021 в 21:49
Да вроде игровой момент, но как в футболе. Тот бы мог не заваливаться прям в тело, на 90% случайность(((
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
17.11.2021 в 21:50
Ну на первый взгляд неумышленно. Но этот интеровский негр который сломал пацана потом еще пару раз в похожей манере играл. Там или он реально по пояс деревянный и просто так играет, или за внешней неуклюжестью точно знает что делает. Неоднозначно в общем.
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