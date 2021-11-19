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Буяльский: К Баварии надо будет готовиться намного серьезнее

Премьер-лига
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В итоге, все закончилось разгромом

Буяльский: К Баварии надо будет готовиться намного серьезнее

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский забил два мяча в поединке с "Черноморцем" (6:1) и после игры поделился впечатлениями.

- Конечно, не ожидали, что будет такой крупный счет. Первые минут 20 было тяжело, соперник играл хорошо, но после гола появились свободные зоны, которые мы начали использовать.

- То есть, можно сказать, что игра была до первого забитого мяча?

- В принципе, у нас в чемпионате всегда главное первыми забить, и потом становится легче.

- Обычно после выступлений за сборную игры в чемпионате даются непросто. Сейчас так не показалось…

- Может, со стороны и показалось так, но было сложно. В первую очередь из-за того, что лично я пропустил две недели, находился без игрового ритма.

- Можно ли сказать, что этот матч был генеральной репетицией перед "Баварией", или о предстоящем поединке не думали?

- Нет, это несравнимые матчи и совершенно разный уровень. К "Баварии" надо будет готовиться намного серьезнее.

- Расскажи о своих забитых мячах.

- В первом эпизоде повезло, а во втором Витя дал мне пробить 11-метровый – спасибо ему, удалось забить.

- Была длинная пауза, смотрели VAR. Это как-то повлияло на тебя?

- Сразу думал бить в один угол, но в эту паузу постоял, подумал, другие мысли стали в голову лезть. Думаю, такие паузы сбивают.

- Следующий матч – с "Баварией". Какие ожидания?

- Как можно лучше сыграть всей команде и постараться добиться положительного результата.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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