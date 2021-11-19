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Буяльский: К Баварии надо будет готовиться намного серьезнее
В итоге, все закончилось разгромом
fcdynamo.com
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский забил два мяча
- Конечно, не ожидали, что будет такой крупный счет. Первые минут 20 было тяжело, соперник играл хорошо, но после гола появились свободные зоны, которые мы начали использовать.
- То есть, можно сказать, что игра была до первого забитого мяча?
- В принципе, у нас в чемпионате всегда главное первыми забить, и потом становится легче.
- Обычно после выступлений за сборную игры в чемпионате даются непросто. Сейчас так не показалось…
- Может, со стороны и показалось так, но было сложно. В первую очередь из-за того, что лично я пропустил две недели, находился без игрового ритма.
- Можно ли сказать, что этот матч был генеральной репетицией перед "Баварией", или о предстоящем поединке не думали?
- Нет, это несравнимые матчи и совершенно разный уровень. К "Баварии" надо будет готовиться намного серьезнее.
- Расскажи о своих забитых мячах.
- В первом эпизоде повезло, а во втором Витя дал мне пробить 11-метровый – спасибо ему, удалось забить.
- Была длинная пауза, смотрели VAR. Это как-то повлияло на тебя?
- Сразу думал бить в один угол, но в эту паузу постоял, подумал, другие мысли стали в голову лезть. Думаю, такие паузы сбивают.
- Следующий матч – с "Баварией". Какие ожидания?
- Как можно лучше сыграть всей команде и постараться добиться положительного результата.
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