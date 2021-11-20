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Кулач: Многие писали – что не появлюсь, еще что-то. Сегодня вышел, все в порядке со здоровьем
Форвард помог разбить Черноморец
fcdynamo.com
Нападающий "Динамо" Владислав Кулач в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Расскажите, что было с вами и как проходило восстановление?
– Та все нормально. Как и писали, чуть проблемки были, а я после этого сразу коронавирусом заболел с осложнением. Ничего, слава богу, восстановился. Все хорошо.
Многие писали – не буду фамилии называть – что не появлюсь, еще что-то. Сегодня видели – вышел, все в порядке со здоровьем, рад помочь команде. Сегодня выиграли, с хорошим настроением готовимся к следующему матчу.
– Вы вернулись так, как должен вернуться нападающий – голом. Опишите эпизод, пожалуйста.
– Та что описывать – главное, что команда выиграла, честно. Забил, но победа важнее. Двигаемся дальше.
– Команда верит, что способна победить "Баварию"?
– Конечно. Для чего играть тогда, если не верить в свои силы? Постараемся. Конечно, верим.
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