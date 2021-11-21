Дулуб: Первый тайм, наверное, была идеальная игра

Наставник ФК "Львов" Олег Дулуб поделился впечатлениями после победы своей команды над "Зарей" (2:1).

– Хорошая игра с нашей стороны и, на мой взгляд, самое главное – мы увидели команду, которая билась один за одного, и, в конечном итоге, хороший счет для нас.

- Игра была похожа на идеальную? До 60-й минуты команда доминировала.

– Тяжело сразу так сказать. Может завтра скажу, идеальная или нет. При игре в обороне – да. Первый тайм, наверное, была идеальная игра. Потому что ничего не дали создать у наших ворот и имели моменты, чтобы сделать счет не только 2:0, а и 3:0 и 4:0.

- Быстрый гол стал решающим?

– Думаю, что да. Быстрый гол – всегда решающий, особенно в таком матче. Мы планировали строить свою игру на контратаках и за счет стандартов. Потому что "Заря" – это "Заря", а "Львов" – это "Львов".

- Сегодня было много эмоций, ваш ассистент получил красную карточку...

– Это эмоции. Футбол без эмоций всегда мертвый. Это все нормально. Не всегда решения арбитра соответствовали тому, что мы видели на поле, но это человеческий фактор, с этим ничего не сделаешь", – сказал Дулуб.