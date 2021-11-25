Наставник Миная: С Колосом мы наиграли на победу, но таков футбол

Главный тренер "Миная" Игорь Леонов прокомментировал ничью с "Колосом" (1:1) в рамках перенесенного матча 3-го тура УПЛ.

"Мы выигрываем 1:0, четыре минуты добавили. И я не знаю, сколько там минут прошло. Но я не хочу говорить про судейство. Хорошо судили. Хочу поблагодарить своих ребят, они бились до конца. Наверное, я на победу не наиграл, я себя имею в виду. А команда на победу наиграла. Так не получается, наверное, что-то не дорабатываем. Ну, я, наверное, не дорабатываю.

Мы наиграли на победу, но таков футбол. Надо играть все 90 минут. Мы наиграли не на одну победу, а на 3-4. В матче с "Десной", с "Рухом, "Ингульцом", "Колосом". С "Мариуполем" не должны были проигрывать.

Надо прийти в себя и разобраться. Дальше игра с "Динамо", будем серьезно готовиться, - сказал Леонов.