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Наставник Миная: С Колосом мы наиграли на победу, но таков футбол

Премьер-лига
(2 голосов)

Игорь Леонов дал комментарий после ничьи с ковалевцами

Наставник Миная: С Колосом мы наиграли на победу, но таков футбол

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Игорь Леонов прокомментировал ничью с "Колосом" (1:1) в рамках перенесенного матча 3-го тура УПЛ.

"Мы выигрываем 1:0, четыре минуты добавили. И я не знаю, сколько там минут прошло. Но я не хочу говорить про судейство. Хорошо судили. Хочу поблагодарить своих ребят, они бились до конца. Наверное, я на победу не наиграл, я себя имею в виду. А команда на победу наиграла. Так не получается, наверное, что-то не дорабатываем. Ну, я, наверное, не дорабатываю.

Мы наиграли на победу, но таков футбол. Надо играть все 90 минут. Мы наиграли не на одну победу, а на 3-4. В матче с "Десной", с "Рухом, "Ингульцом", "Колосом". С "Мариуполем" не должны были проигрывать.

Надо прийти в себя и разобраться. Дальше игра с "Динамо", будем серьезно готовиться, - сказал Леонов.

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В статье: Игорь Леонов Колос (Ковалевка) ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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