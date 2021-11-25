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Источник: Динамо ищет нападающего

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

У киевлян на позиции форварда постоянно играет Гармаш

Источник: Динамо ищет нападающего

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское Динамо, которое продолжает испытывать проблемы с забивным нападающим, продолжает поиски форварда. Об этом сообщил один из ведущих ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Впрочем, каких-либо фамилий потенциальных новичков источник не назвал.

"Динамо ищет нападающего. Это я знаю точно. Этот гештальт не закрыт", - сказал Спиваковский.

Напомним, что Динамо не так давно подписало атакеров Кулача, Шкурина, Витиньо, и Рамиреса. Также у киевлян есть и Супряга (Беседин надолго выбыл из-за травмы), однако почти постоянно на позиции центрального нападающего играет Денис Гармаш, который в этом сезоне с 8 голами является вторым (после Цыганкова) бомбардиром команды.

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В статье: Динамо (Киев) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (10)
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коло (Одеса)
25.11.2021 в 21:33
Може, все таки, нападника. Га, авторе?
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0
-1
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
25.11.2021 в 21:31
С таким Гармашем и нападающий не нужен.
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0
0
Юра с Амура (Дніпро)
25.11.2021 в 20:54
За 10-ку Днепр может уступить Довбика.
Ответить
0
-2
wist15 (Киев)
25.11.2021 в 21:04
нельзя Довбику в Динамо. Там кладбище талантов.
Ответить
+1
-4
Romb_DK (Київ)
25.11.2021 в 21:18
він знає тількі ближню штангу
0
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.11.2021 в 21:21
То ты с бомжами перепутал, бешенец :)
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2021 в 20:45
Левандовський би підійшов...
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+3
0
Kristo (Львов)
25.11.2021 в 20:27
Вот это новость! Бомба! Динамо ищет нападающего....
Ответить
+2
-5
wist15 (Киев)
25.11.2021 в 21:08
будут с 6 напами играть... по схеме 3-1-6. Подьянется Беседин тогда Бущан на лавку. и по схеме 3-1-7
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+1
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
25.11.2021 в 20:21
Дожились, весь хлам в лице всяких шкуриных --- деньги на ветер. Нападающим играет Гармаш. Это точно Динамо?
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+2
-5


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