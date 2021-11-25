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Источник: Динамо ищет нападающего
У киевлян на позиции форварда постоянно играет Гармаш
fcdynamo.kiev.ua
Киевское
Впрочем, каких-либо фамилий потенциальных новичков источник не назвал.
"Динамо ищет нападающего. Это я знаю точно. Этот гештальт не закрыт", - сказал Спиваковский.
Напомним, что Динамо не так давно подписало атакеров Кулача, Шкурина, Витиньо, и Рамиреса. Также у киевлян есть и Супряга (Беседин надолго выбыл из-за травмы), однако почти постоянно на позиции центрального нападающего играет Денис Гармаш, который в этом сезоне с 8 голами является вторым (после Цыганкова) бомбардиром команды.
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