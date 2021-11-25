Источник: Динамо ищет нападающего

Киевское Динамо , которое продолжает испытывать проблемы с забивным нападающим, продолжает поиски форварда. Об этом сообщил один из ведущих ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Впрочем, каких-либо фамилий потенциальных новичков источник не назвал.

"Динамо ищет нападающего. Это я знаю точно. Этот гештальт не закрыт", - сказал Спиваковский.

Напомним, что Динамо не так давно подписало атакеров Кулача, Шкурина, Витиньо, и Рамиреса. Также у киевлян есть и Супряга (Беседин надолго выбыл из-за травмы), однако почти постоянно на позиции центрального нападающего играет Денис Гармаш, который в этом сезоне с 8 голами является вторым (после Цыганкова) бомбардиром команды.