  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мариуполь - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Мариуполь" - "Львов", украинская Премьер-лига, 26 ноября 2021

Мариуполь - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Львов

UA-Футбол
Новина українською

Еще совсем недавно "Мариуполь" и "Львов" свои матчем начинали сезон 2021/22. Теперь эти же команды сойдутся в первой игре второго круга. Согласитесь, есть что-то символичное, что начало будет положено коллективами с двух разных частей Украины.

"Приазовцы" и "львы" идут в таблице на очень высоко. На двоих в первом круге они набрали всего 20 очков и им нужно постараться взять побольше балов на финише года, дабы уйти зимовать на более высоком месте. Очный матч команд из нижней части таблицы - отличная возможность это сделать.

Читайте такжеБезумство храбрых и мудрость скучных. Акценты зрителя на играх 15-го тура УПЛ

Смотрите матч 16-го тура УПЛ в пятницу, 26-го ноября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Мариуполь" - "Львов" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Мариуполь" - "Львов" на UA-Футбол >>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь ФК Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...