Мариуполь - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Еще совсем недавно "Мариуполь" и "Львов" свои матчем начинали сезон 2021/22. Теперь эти же команды сойдутся в первой игре второго круга. Согласитесь, есть что-то символичное, что начало будет положено коллективами с двух разных частей Украины.

"Приазовцы" и "львы" идут в таблице на очень высоко. На двоих в первом круге они набрали всего 20 очков и им нужно постараться взять побольше балов на финише года, дабы уйти зимовать на более высоком месте. Очный матч команд из нижней части таблицы - отличная возможность это сделать.

Смотрите матч 16-го тура УПЛ в пятницу, 26-го ноября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Мариуполь" - "Львов" будет доступна на платформе Oll.tv.