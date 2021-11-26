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Мариуполь - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Мариуполь" - "Львов", украинская Премьер-лига, 26 ноября 2021
Фото: ФК Львов
Еще совсем недавно "Мариуполь" и "Львов" свои матчем начинали сезон 2021/22. Теперь эти же команды сойдутся в первой игре второго круга. Согласитесь, есть что-то символичное, что начало будет положено коллективами с двух разных частей Украины.
"Приазовцы" и "львы" идут в таблице на очень высоко. На двоих в первом круге они набрали всего 20 очков и им нужно постараться взять побольше балов на финише года, дабы уйти зимовать на более высоком месте. Очный матч команд из нижней части таблицы - отличная возможность это сделать.
Смотрите матч 16-го тура УПЛ в пятницу, 26-го ноября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Мариуполь" - "Львов" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Мариуполь" - "Львов"
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