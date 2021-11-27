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Ингулец - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Ингулец" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 28 ноября 2021
Фото: Александр Приходько
"Шахтер" готовится к очередному матчу УПЛ на фоне, увы, очередного еврокубкового провала. "Горняки" по делу проиграли на выезде "Интеру", досрочно забронировав за собой последнее место в группе ЛЧ. Теперь это должно еще сильнее мотивировать коллектив де Дзерби. Нужно ведь оправдаться перед болельщиками, перед экспертами.
У "Ингульца" с настроем также проблем не будет. На грандов они всегда заряжены максимально, а тут еще незажившая рана после несыгранного матча год назад с "Шахтером". Тогда из-за неготовности поля "казаки" получили техническое поражение. Это только сильнее будет мотивировать их на борьбу.
Смотрите матч 16-го тура УПЛ в воскресенье, 28-го ноября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Ингулец" - "Шахтер" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ингулец" - "Шахтер"
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