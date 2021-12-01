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Тренер Вереса: Хотим пригласить из зарубежья игрока национальной сборной
Юрий Вирт рассказал о ближайших планах своей команды
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о потенциальных трансферах команды.
"Есть цель пригласить новых футболистов. Мы ведем сейчас переговоры с хорошими, опытными игроками. Все будет зависеть от наших финансовых возможностей, но однозначно нам нужна свежая кровь. И из зарубежья тоже есть – футболист национальной сборной.
Все зависит, сможем ли мы с ним договориться. Мне импонирует его стиль игры. Дай бог, чтобы он приехал и подписал контракт", – сказал Вирт.
Напомним, после 16-ти туров "Верес" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 22 очка.
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