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Тренер Вереса: Хотим пригласить из зарубежья игрока национальной сборной

Премьер-лига
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Юрий Вирт рассказал о ближайших планах своей команды

Тренер Вереса: Хотим пригласить из зарубежья игрока национальной сборной

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о потенциальных трансферах команды.

"Есть цель пригласить новых футболистов. Мы ведем сейчас переговоры с хорошими, опытными игроками. Все будет зависеть от наших финансовых возможностей, но однозначно нам нужна свежая кровь. И из зарубежья тоже есть – футболист национальной сборной.

Все зависит, сможем ли мы с ним договориться. Мне импонирует его стиль игры. Дай бог, чтобы он приехал и подписал контракт", – сказал Вирт.

Напомним, после 16-ти туров "Верес" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 22 очка.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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