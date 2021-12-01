Тренер Вереса: Хотим пригласить из зарубежья игрока национальной сборной

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о потенциальных трансферах команды.

"Есть цель пригласить новых футболистов. Мы ведем сейчас переговоры с хорошими, опытными игроками. Все будет зависеть от наших финансовых возможностей, но однозначно нам нужна свежая кровь. И из зарубежья тоже есть – футболист национальной сборной.

Все зависит, сможем ли мы с ним договориться. Мне импонирует его стиль игры. Дай бог, чтобы он приехал и подписал контракт", – сказал Вирт.