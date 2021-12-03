Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер – Львов | Онлайн матча | Аудио
Следим за стартовым матчем 17-го тура УПЛ
Шахтер Львов онлайн-трансляция матча УПЛ будет на нашем YouTube канале в аудио формате. Начало стрима в пятницу, 3 декабря, в 16:55 по киевскому времени.
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.
"Горняки" продолжают погоню с "Динамо" за лидерство. Дончане в пятницу могут временно опередить киевлян в таблице и уйти в отрыв на три очка. Для этого обязательно нужно побеждать "Львов". Соперник, казалось, не слишком серьезный, но в этом году уже побеждал "Шахтер". Да и сейчас имеет серию из двух побед подряд. Продолжит ли аутсайдер свою положительную серию?
Комментатор матча – Александр Рыженко
Режиссер трансляции – Александр Рыженко
Популярное сейчас
- Шахтер - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 декабря 2021
- Победа МЮ, достижение Роналду, контакты Динамо с Бухарестом. Главные новости за 2 декабря
- Альянс и Виктория решили объединиться
- Источник назвал сумму, за которую продадут одесский Черноморец
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО