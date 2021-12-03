Шахтер – Львов | Онлайн матча | Аудио

Шахтер Львов онлайн-трансляция матча УПЛ будет на нашем YouTube канале в аудио формате. Начало стрима в пятницу, 3 декабря, в 16:55 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

"Горняки" продолжают погоню с "Динамо" за лидерство. Дончане в пятницу могут временно опередить киевлян в таблице и уйти в отрыв на три очка. Для этого обязательно нужно побеждать "Львов". Соперник, казалось, не слишком серьезный, но в этом году уже побеждал "Шахтер". Да и сейчас имеет серию из двух побед подряд. Продолжит ли аутсайдер свою положительную серию?

Комментатор матча – Александр Рыженко

Режиссер трансляции – Александр Рыженко