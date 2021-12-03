Верес - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Киевское "Динамо" продолжает свою борьбу с "Шахтером" за лидерство в УПЛ. Команды набрали одинаковое количество очков в 16-ти турах, но благодаря лучшей разнице голов, коллектив Луческу опережает конкурента. Поскольку это знамя легко можно упустить, "Динамо" нужно не щадить никого на финише года, вот только в соперниках далеко не самый простой оппонент.

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"Верес" умеет играть на своем поле и умеет держать оборону. Гостям из столицы будет непросто, а потому матч может получиться вполне конкурентным. С другой стороны, "Динамо" слишком стабильно идет по дистанции сезона и редко позволяет себе оступаться.

Смотрите матч 17-го тура УПЛ в субботу, 4-го декабря, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Верес" - "Динамо" будет доступна на платформе Oll.tv.