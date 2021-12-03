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Верес - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Верес" - "Динамо", украинская Премьер-лига, 4 декабря 2021

Верес - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает свою борьбу с "Шахтером" за лидерство в УПЛ. Команды набрали одинаковое количество очков в 16-ти турах, но благодаря лучшей разнице голов, коллектив Луческу опережает конкурента. Поскольку это знамя легко можно упустить, "Динамо" нужно не щадить никого на финише года, вот только в соперниках далеко не самый простой оппонент.

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"Верес" умеет играть на своем поле и умеет держать оборону. Гостям из столицы будет непросто, а потому матч может получиться вполне конкурентным. С другой стороны, "Динамо" слишком стабильно идет по дистанции сезона и редко позволяет себе оступаться.

Смотрите матч 17-го тура УПЛ в субботу, 4-го декабря, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Верес" - "Динамо" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Верес" - "Динамо" на UA-Футбол >>

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Комментарии (1)
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zafo55
03.12.2021 в 15:09
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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