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Верес - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Верес" - "Динамо", украинская Премьер-лига, 4 декабря 2021
Фото: Александр Приходько
Киевское "Динамо" продолжает свою борьбу с "Шахтером" за лидерство в УПЛ. Команды набрали одинаковое количество очков в 16-ти турах, но благодаря лучшей разнице голов, коллектив Луческу опережает конкурента. Поскольку это знамя легко можно упустить, "Динамо" нужно не щадить никого на финише года, вот только в соперниках далеко не самый простой оппонент.
"Верес" умеет играть на своем поле и умеет держать оборону. Гостям из столицы будет непросто, а потому матч может получиться вполне конкурентным. С другой стороны, "Динамо" слишком стабильно идет по дистанции сезона и редко позволяет себе оступаться.
Смотрите матч 17-го тура УПЛ в субботу, 4-го декабря, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Верес" - "Динамо" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Верес" - "Динамо"
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