Вред для грандов, спаситель Ворсклы, чего не хватает Мариуполю. Эксперты о 17-м туре УПЛ

Тренеры Александр Севидов, Иван Балан и Илья Близнюк вместе с екс-арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят итоги 17-го тура чемпионата Украины по футболу.

"Шахтер" - "Львов" 6:1

Сергей Шебек: Еще до матча главный тренер львовян Дулуб признал, что шансов на позитивный успех у его подопечных почти нет, отдавая предпочтение 80 на 20 в пользу "Шахтера". А может, не надо было так, и подойти к игре более оптимистично? Глядишь и не проиграли бы так крупно. Хотя первый тайм продержались достойно. Повели в счете, действовали в обороне дисциплинированно, стараясь закрыть пространство для атак хозяев.

У "Шахтера" получилось продолжение предыдущего поединка с "Ингульцом". Все та же неспешная и небрежная игра, катание мяча поперек поля в медленном темпе, ни агрессии, ни креатива. Пропустили мяч, после вялых и неуклюжих телодвижений игроков обороны. Сначала Матвиенко долго перебирал ногами, проиграв борьбу оппоненту, а затем Марлон пятился назад как рак, позволив спокойно забить Эрнесту. Гол в его исполнении вышел красивым, с обводкой прямо в угол. Перед этим "горняки" в течение двух минут создали три хороших момента, чтобы забить, но подвела реализация.

В целом в первом тайме видно было, "недонастрой" на соперника, несмотря на то, что забили гол в раздевалку. А вот во втором тайме все резко изменилось. Как только "горняки" включили скорости, начали вскрывать оборону через фланги, особенно активен был левый, "Львов" не выдержал и посыпался. Если в первой 45-минутке пытались больше пролезть через центральную зону защиты и натыкались на плотное заграждение, то после перерыва поменяли тактику ведения атак, и это принесло результат.

На своем фланге феерил Мудрик, лучший игрок в этом мачте, и от него шли все угрозы сопернику. Быстрые атаки расшатали оборону "Львова", игра шла в одни ворота. Во втором тайме "Шахтер" поменял психологию, отношение к делу, и все сразу же изменилось. Победили уверенно и заодно сделали запас в забитых мячах.

"Верес" - "Динамо" 0:3

Илья Близнюк: Такие матчи высвечивают все проблемы команд, которые вышли в Премьер-лигу. Огромные недостатки лежат на поверхности, особенно когда "Верес" что-то пытался сделать. Две грубейшие ошибки вратаря Когута - там, где стоял, там и пропустил - нивелировали все усилия партнеров. Это просто недопустимо делать такие ляпы!

Можно отметить, что сама игра со стороны "Вереса" до этих попущенных мячей была неплохая. Не пропусти "мышей" в собственную сетку, никто бы не знал, как сложилась бы в дальнейшем игра. Кипер такие удары должен фиксировать с закрытыми глазами. Вратарь имеет право на ошибку один раз в десять матчей, а тут сразу две. Плюс защитник Мирошник привез себе третий мяч, и в итоге ровенчане подарили легкую победу "Динамо".

К большому сожалению, таков уровень игроков "Вереса", в этом матче они оказались мячиками для битья. Такие матчи идут во вред в первую очередь для наших грандов. Страдает элита, и как результат - провал в еврокубках. Кому нужны такие игры? Сегодня 0:3, вчера "Шахтер" 6:1, без сопротивления. Сплошные тренировки в щадящем режиме!

"Рух" - "Ворскла" 0:0

Сергей Шебек: Хорошо, когда имеешь надежного вратаря, который может всегда выручить и помочь команде в трудные минуты отстоять нужный результат. Таковым в составе "Ворсклы" был на последнем форпосте страж ворот Ризнык. Именно его большая заслуга, что полтавчане не проиграли и увезли выстраданное очко. В первом тайме где-то до 30-й минуте игра была практически равной, с небольшим преимуществом хозяев. Но в последние 15 минут перед перерывом "Рух" завладел инициативой, навязав свою игру, был лучше и переиграл соперника, должен был уйти на отдых в роли победителя. Если бы не Ризнык! Сначала он парировал удар, остановив мяч на линии, а через мгновение в его ворота был назначен пенальти, и тут опять был на высоте, не позволив Климчуку переиграть себя.

После отдыха "Ворскле" удалось немного стабилизировать и выровнять игру, но только до удаления Кравчука. Как только полтавчане остались в меньшинстве, сразу же отошли назад в плотную оборону, об атаке и не думали, играя на ничью. И снова Ризнык выручил, совершив сейв на 75-й минуте. А в компенсированное время "Рух" мощно атаковал, а Федорчук не реализовал убойный момент, пробивал головой и мяч в миллиметрах прошел рядом со стойкой. "Рух" переигрывая гостей, заслуживал победы. И наконец, мы увидели команду Кучука, которая не только обороняется, но и атакует, умеет созидать, правда, с неважной реализацией.

"Ворскла" после крупного поражения от "Днепра-1" потускнела, и в этом матче выглядела неубедительной. А ничью можно смело назвать именем Ризныка.

"Металлист 1925" - "Колос" 0:1

Иван Балан: Встречались две равные команды, но у одной - и это "Металлист 1925" - имелись большие проблемы с составом. Из основы выпало восемь игроков! Команда находится в глубочайшем кризисе, что и показала очередная игра. У "Колоса" также были потери, но их меньше. Оба коллектива больше внимания уделили игре в обороне, эпизодичные атаки успеха не имели, без особых моментов, мало ударов. К 20-й минуте по одному удару, хорошо хоть в створ ворот.

"Колос" стал немного активнее, и в суматохе забил спонтанный гол. После пропущенного мяча харьковчанам необходимо было идти вперед, но ничего не смогли построить в атаке. Хозяевам очень трудно даются создание моментов, а если и появляются, то не могут выжать, чтобы воплотить в голы. Был у Протасова хороший момент сравнять счет, у Задераки, но реализация… Это можно объяснить недостаточным мастерством футболистов, которые не могут вскрыть насыщенную оборону, обыграть один в один.

"Колос", забив гол, сумел грамотно построить игру, а "М1925" при самоотдаче не смог поразить ворота соперника. Не самая яркая, а будничная игра, где больше повезло коваливцам.

"Заря" - "Ингулец" 1:0

Иван Балан: Такие матчи вряд ли запоминаются. Команды с первой и до последней минуты играли в среднем темпе, без эмоций, и создали мизерное количество моментов. Первый тайм прошел с небольшим преимуществом "Зари", которая не прилагала особых усилий вскрыть насыщенную оборону гостей. "Ингулец" не рисковал действовать открыто, и как всегда сделал акцент на контратаках, а также на стандартах.

Гости не дали ничего создать луганчанам, которые пытались доставить мяч в штрафную через фланги, но он не доходил до игроков группы атаки. Команды обменялись парой ударов, не достигших цели, и можно сказать первая половина прошла без ворот. Второй тайм был продолжением первого. "Заря" владела инициативой, правда, не существенной, "Ингулец" играл в контратаках. И одна из них должна была закончиться голом, но Козак с выгодной позиции не попал в ворота. И тут же пришла мысль, что в таких случаях жди ответку со стороны соперника.

"Заря" через две минуты со стандарта затолкала мяч в ворота. Шуст первый удар отбил, а защитники наблюдали, как со второй попытки Фаворов все-таки забил. "Ингулец" имел еще шанс сравнять счет, был опасный удар Гопея над перекладиной. Такой же момент имела и "Заря", Булеца мог увеличить счет. Есть победа, но нет яркой игры. Мы увидели "зимний" вариант футбола. "Заря" добывает три очка с потугой, а "Ингулец" справедливо мог рассчитывать на ничью. У каждого своя правда, а счет на табло.

"Александрия" - "Минай" 3:0

Сергей Шебек: После того, как "Минай" прилично потрепал нервы "Динамо", казалось, что уж они дадут бой александрийцам. Но к большому удивлению на поле была одна команда, а другая "забыла выйти на игру". "Минай" настолько выглядел беспомощно, что хозяевам не составило большого труда на одной ноге обыграть соперника. "Александрия" правильно построила атакующие действия в основном через фланги, которые дали нужный эффект.

Первый гол пришел с левой бровки, Цуриков идеальной передачей снабдил Спинелли, который и забил головой в пустые ворота. Второй гол организовали с противоположного фланга, но тут явная вина вратаря Кучера, пропустившего мяч под собой. А ведь голкипер делает такие ляпы не впервой. Вспоминается матч против "Днепра-1", где не выдержали нервы у главного тренера Леонова, заменившего Кучера за провальные ошибки уже на 20-й минуте. Редкий случай в футболе. Но опять доверяет. Неужели так плохо в "Минае" с вратарями?

А, в общем, все плохо было с командой в этом матче. Безвольно сдались, ни сопротивления, ни желания, просто присутствие на поле. Получилась игра, в которой битый небитого везет. "Александрия" легко "побила" своего соперника.

"Десна" - "Мариуполь" 3:3

Александр Севидов: Эта игра стала украшением тура, интрига была закручена настолько, что на тренерской лавке можно было сойти с ума. Нужно отдать должное, как "Мариуполь" умеет здорово выбегать в контратаки, и это компонент у них отработан на приличном уровне. Наверное, ключевым моментом в матче было, когда при счете 2:1 Холод не забил в выгодной ситуации. Делай 3:1, и наверняка "Десна" бы поникла, и вряд ли смогла бы отыграться. Шла 56-я минута.

И что часто случается в таких ситуациях? Правильно. Соперник забивает уже в твои ворота, что с успехом сделали хозяева. Затем "Десна" не реализовала пенальти, но все же нашла в себе силы выйти вперед, и, казалось, победа у нее в кармане. Закрученный триллер держал всех в напряжении до конца. Безусловно, нужно отметить две команды, играли в быстрый, атакующий футбол, а отсюда и зрелищный, мяч практически не задерживался на своей половине поля. Жаль, что таких матчей в чемпионате очень мало.

Наверное, счет закономерный, хотя мариупольцы были ближе к победе, имея по ходу матча преимущество в два мяча. Единственно, чего не хватает азовцам – это опыта. Опыта, чтобы засушить игру, сбить пыл соперника, затянуть время, применяя футбольные хитрости. Пока это наука для них еще неопознана. При достаточно уверенной игре, вести 2:0, и упустить ее, затем на последних минутах сравнять счет, вот и ничья для них лучше, чем ничего. За качественный футбол обе команды заслуживают похвалы, они доставили удовольствие зрителям и специалистам.

"Днепр-1" - "Черноморец" 3:1

Александр Севидов: Как говорится, счет на табло, да, днепряне выиграли, но, на мой взгляд, номинальные гости выглядели слишком академично. Просто у них команда опытнее и мощнее, но молодые ребята "Черноморца" практически ни в чем не уступали. Тяжело назвать компонент футбола, в котором они уступили. Может одесситам не хватает какого-то креатива, а вот в надежности они прибавили по сравнению с началом чемпионата, когда были еще зелеными дебютантами.

Нужно отметить у хозяев центрального защитника Биловара, выигравшего все единоборства и вверху, и внизу у Довбыка. Сошлись два мощных игрока, но бек не дал развернуться нападающему, не позволил обыгрывать себя один в один. Нужно обратить на него внимание. "Черноморец" умеет создавать моменты, правда, не всегда игроки успевают вернуться назад, оголяя тылы. Переход из атаки в оборону - есть над чем работать.

"Днепр-1" получше выглядел, был опаснее, добился победы, но пока их рано называть третье силой нашего чемпионата. Несмотря на викторию, днепряне не впечатлили свое игрой, не было динамики, и если бы не ошибки отдельных игроков обороны, то одесситы в крайнем случае могли рассчитывать на ничью. Несмотря на поражение, их игра нравится своей дерзостью, когда смело бросают вызов страшим.