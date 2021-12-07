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Еще один игрок Шахтера покинет команду в конце года - источник

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

"Горняки" решили не продлевать контракт футболиста

Еще один игрок Шахтера покинет команду в конце года - источник

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес покинет донецкую команду, сообщает Meta-ratings.com.ua. У украинского бразильца в этом году истекает контракт с "горняками".

По данным источника, "Шахтер" решил не продлевать, учитывая его высокие требования по зарплате и тот факт, что в весенней части сезона донецкая команда уже не будет играть в еврокубках.

Не так давно 34-летний форвард вернулся в общую группу после разрыва крестообразных связок в апреле этого года.

К слову, Жуниор впервые в сезоне попал в заявку "горняков". Ожидается, что Де Дзерби предоставит Мораесу определенное игровое время и в матче с "Шерифом", и в игре с "Александрией", которая состоится 11 декабря.

Мораес выступает за "Шахтер" с 2018 года. За это время он провел 105 матчей, забил 60 голов и сделал 28 результативных передач.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (2)
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ПетроФ (Луцьк)
07.12.2021 в 12:57
викинули як презерватива.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.12.2021 в 13:13
Чому як?
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