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Еще один игрок Шахтера покинет команду в конце года - источник
"Горняки" решили не продлевать контракт футболиста
Фото: ФК Шахтер Донецк
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес покинет донецкую команду, сообщает Meta-ratings.com.ua. У украинского бразильца в этом году истекает контракт с "горняками".
По данным источника, "Шахтер" решил не продлевать, учитывая его высокие требования по зарплате и тот факт, что в весенней части сезона донецкая команда уже не будет играть в еврокубках.
Не так давно 34-летний форвард вернулся в общую группу после разрыва крестообразных связок в апреле этого года.
К слову, Жуниор впервые в сезоне попал в заявку "горняков". Ожидается, что Де Дзерби предоставит Мораесу определенное игровое время и в матче с "Шерифом", и в игре с "Александрией", которая состоится 11 декабря.
Мораес выступает за "Шахтер" с 2018 года. За это время он провел 105 матчей, забил 60 голов и сделал 28 результативных передач.
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