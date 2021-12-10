Палкин: Майкон сегодня - основной опорник Шахтера

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о подписании нового четырехлетнего контракта с Майконом .

– С Майконом контракт продлен на 4 года. Что можете сказать об этом игроке? Какие его ключевые характеристики?

– Алан Патрик и Майкон – футболисты примерно одинакового амплуа. Майкон, может быть, чуть больше связан с обороной. Но если анализировать в общем, то они одинакового плана, и их роль на футбольном поле, скажем так, в одной проекции. Для главного тренера Майкон – один из ключевых футболистов, он ему очень нравится. И самое главное, как он понимает футбол Де Дзерби. У Майкона с этим все в порядке. По большому счету он один из первых футболистов, кто детально понял, что хочет от игроков наставник. Этот факт тоже импонирует тренерскому штабу. Сегодня мы подписали новый четырехлетний контракт, и я думаю, что Майкон будет нас очень и очень радовать своей красивой игрой, пониманием футбола и ведением игры. Поэтому хочется пожелать ему только удачи и всех успехов.

– И с Майконом, и с Аланом Патриком подписали на одинаковый срок, хотя Майкон моложе, ему 24 года…

– В этом вопросе нет закономерности или какой-то зависимости. Просто к этой цифре пришли в переговорном процессе с агентами футболистов и с футболистами.

– Можно сказать, что Майкон на пути к тому, чтобы стать основным опорником "Шахтера"?

– По большому счету он сегодня основной опорник. Если бы он не был основным, вряд ли мы бы предпринимали какие-то телодвижения, при том что у него оставалось еще полтора года контракта. Можно было еще полгода-год подождать, но мы решили сыграть на опережение и подписали четырехлетний контракт.