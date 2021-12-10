Динамо подтвердило COVID у Кендзеры, Супряга близок к возвращению в общую группу

Главный врач " Динамо " Андрей Шморгун рассказал клубному сайту о ситуации в лазарете команды.

- Томаш Кендзера заболел COVID-19. Перед матчем с "Бенфикой" у него оказался положительный тест, но самочувствие игрока нормальное, заболевание проходит в легкой форме. Томаш находится дома, в Киеве, на самоизоляции.

У Владислава Супряги была травма передней поверхности бедра. Его реабилитация подходит к концу, он работает по индивидуальной программе и уже готов приступить к тренировкам в общей группе. Но поскольку первая часть сезона подходит к концу, сыграть уже не успеет.

Денис Попов сейчас проходит один из этапов восстановления за границей, чтобы разнообразить и сменить подходы и форму реабилитации. Что касается его участия в зимних сборах, то будем исходить из самочувствия Дениса и состояния его колена. Нужно учитывать много факторов, помимо функициональной готовности, прежде чем возвращать игрока в общую группу. Будет проведена тестовая работа, сделаны повторные рентгенологические снимки.

Денис продолжает лечение, как и Артем Беседин, который уже начал беговую работу. Его колено нормально переносит нагрузки, и это большое достижение, что он уже побежал. Для его травмы такие темпы восстановления – это очень хорошо.