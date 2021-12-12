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Максимов: Последние три игры мы упустили
Набрали всего два очка
фото - ФК Ворскла (Полтава)
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничейный результат своих подопечных во встрече против "Львова":
“Я благодарен ребятам за первую часть сезона. Мне понравилось, как они играли. К сожалению, последние три игры мы упустили. Нужно отдохнуть и готовиться ко второй части сезона. Сегодня у нас была очень ослабленная заявка. Во время чемпионата у нас многие футболисты получили травмы или заболели на короновирус.
За Женю Павлюка мы переживали, потому что он немного перегорел. Но страшного ничего не произошло. Это его первые шаги. Хорошо, что у нас есть дублеры, среди которых можно выбирать. Вчера просмотрели матч молодежек, и оставили на сегодняшний матч пять футболистов. Игорь Пердута уже на пятой минуте почувствовал судорогу в ноге. Сделали вынужденную замену. Такой футбол и есть, что команда не может держать темп на протяжении всего чемпионата”, – сказал Максимов.
После осенней части УПЛ "Ворскла" расположилась на пятом месте, в пяти очках от третьего "Днепра-1". Отметим, что полтавчане в трех последних играх набрали всего два зачетных пункта: 1:5 против того же "Днепра-1", 0:0 с "Рухом" и 1:1 со "Львовом".
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