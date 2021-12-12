Максимов: Последние три игры мы упустили

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничейный результат своих подопечных во встрече против "Львова":

“Я благодарен ребятам за первую часть сезона. Мне понравилось, как они играли. К сожалению, последние три игры мы упустили. Нужно отдохнуть и готовиться ко второй части сезона. Сегодня у нас была очень ослабленная заявка. Во время чемпионата у нас многие футболисты получили травмы или заболели на короновирус.

За Женю Павлюка мы переживали, потому что он немного перегорел. Но страшного ничего не произошло. Это его первые шаги. Хорошо, что у нас есть дублеры, среди которых можно выбирать. Вчера просмотрели матч молодежек, и оставили на сегодняшний матч пять футболистов. Игорь Пердута уже на пятой минуте почувствовал судорогу в ноге. Сделали вынужденную замену. Такой футбол и есть, что команда не может держать темп на протяжении всего чемпионата”, – сказал Максимов.