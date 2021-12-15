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Не только в Бразилии. Стало известно, где может продолжить карьеру Марлос

Премьер-лига
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У вингера нескольких вариантов продолжения карьеры

Не только в Бразилии. Стало известно, где может продолжить карьеру Марлос

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Украинский вингер бразильского происхождения Марлос выбирает среди нескольких вариантов продолжения карьеры.

Ожидается, что сегодня футболист приедет на родину, где в качестве зрителя посетит 2-й матч финальной стадии Кубка Бразилии между "Атлетико Минейро" и "Атлетико Паранаэнсе". Примечательно то, что оба клуба рассматривают вариант подписания вингера.

Как сообщает Goal.com, кроме вариантов с трудоустройством в Бразилии, 33-летним футболистом интересуются арабские, турецкие и мексиканские клубы.

Напомним, ранее стало известно, что "Шахтер" не продлил соглашение с Марлосом, которое действовало до 31 декабря 2021 года. И уже 1 января футболист приобретет статус свободного агента.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк) Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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Источник:
goal.com

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