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Не только в Бразилии. Стало известно, где может продолжить карьеру Марлос
У вингера нескольких вариантов продолжения карьеры
Фото: ФК Шахтер Донецк
Украинский вингер бразильского происхождения Марлос выбирает среди нескольких вариантов продолжения карьеры.
Ожидается, что сегодня футболист приедет на родину, где в качестве зрителя посетит 2-й матч финальной стадии Кубка Бразилии между "Атлетико Минейро" и "Атлетико Паранаэнсе". Примечательно то, что оба клуба рассматривают вариант подписания вингера.
Как сообщает Goal.com, кроме вариантов с трудоустройством в Бразилии, 33-летним футболистом интересуются арабские, турецкие и мексиканские клубы.
Напомним, ранее стало известно, что "Шахтер" не продлил соглашение с Марлосом, которое действовало до 31 декабря 2021 года. И уже 1 января футболист приобретет статус свободного агента.
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