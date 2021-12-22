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Владислав Калитвинцев может продолжить карьеру в команде отца

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Владислав Калитвинцев может продолжить карьеру в команде отца

Фото: ФК Десна

Новина українською

Полузащитник "Десны" Владислав Калитвинцев может перебраться в клуб Первой лиги Украины.

28-летний футболист может подписать контракт с житомирским "Полисьем", который возглавляет его отец Юрий Калитвинцев.

Напомним, что сегодня появилась информация, что Калитвинцев-младший в ближайшее время может получить статус свободного агента из-за финансовых проблем в черниговском клубе.

Также отметим, что в нынешнем сезоне на счету Калитвинцева 3 гола в 17 матчах УПЛ.

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В статье: Владислав Калитвинцев Юрий Калитвинцев Десна (Чернигов) Полесье (Житомир)
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (3)
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Полiccя (Житомир)
22.12.2021 в 19:23
Хорошее будет усиление
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Artemanat (Кривой Рог)
22.12.2021 в 18:29
Это успех
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Весела Дача (Кривий Ріг)
22.12.2021 в 18:56
Для первой лиги несомненно.
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