Владислав Калитвинцев может продолжить карьеру в команде отца

Полузащитник " Десны " Владислав Калитвинцев может перебраться в клуб Первой лиги Украины.

28-летний футболист может подписать контракт с житомирским "Полисьем", который возглавляет его отец Юрий Калитвинцев.

Напомним, что сегодня появилась информация, что Калитвинцев-младший в ближайшее время может получить статус свободного агента из-за финансовых проблем в черниговском клубе.

Также отметим, что в нынешнем сезоне на счету Калитвинцева 3 гола в 17 матчах УПЛ.