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Владислав Калитвинцев может продолжить карьеру в команде отца
Курс на Первую лигу?
Фото: ФК Десна
Полузащитник "
28-летний футболист может подписать контракт с житомирским "Полисьем", который возглавляет его отец Юрий Калитвинцев.
Напомним, что сегодня появилась информация, что Калитвинцев-младший в ближайшее время может получить статус свободного агента из-за финансовых проблем в черниговском клубе.
Также отметим, что в нынешнем сезоне на счету Калитвинцева 3 гола в 17 матчах УПЛ.
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Источник:Динамомания
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Комментарии (3)
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Полiccя (Житомир)
22.12.2021 в 19:23
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Artemanat (Кривой Рог)
22.12.2021 в 18:29
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Весела Дача (Кривий Ріг)
22.12.2021 в 18:56
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