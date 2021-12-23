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"Я никого не буду бить, тем более трансгендера". Селезнев - о конфликте с журналистом

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард "Миная" высказался о нашумевшем конфликте

"Я никого не буду бить, тем более трансгендера". Селезнев - о конфликте с журналистом

Фото: ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев дал комментарий касательно своего конфликта с журналистом Андреем Сенькивым.

- Расскажите о вашем конфликте с журналистом Андреем Сенькивым? Как вы его видите?

- Я прочитал неправдивую информацию о себе от этого человека. Я позвонил ему и сказал, что она не соответствует действительности. При этом, и главный на то время тренер "Миная" Леонов подтвердил ему мои слова, а также вся команда.

Я в раздевалке как отец футболистам. Возьмите любого игрока команды и спросите его об этом. С самого первого дня в клубе я старался делать все, чтобы команда была как одна семья. Так было у меня в "Днепре".

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Сенькив дал недостоверную информацию и не предоставил никаких доказательств. Да, возможно мне следовало использовать меньше нецензурной лексики, но я эмоциональный человек. Он меня провоцировал. Я же не знал, что он записывает этот разговор.

Как мужчина, он должен был меня предупредить, но он оказался трансгендером. Это просто дешевый хайп. Я ему угрожал? Да, я мог что-то сказать, но я никого не буду бить, тем более трансгендера, — сказал Селезнев.

Ранее мы сообщали о том, что против Евгения Селезнева завели уголовное производство.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай Андрей Сенькив
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Источник:
Видеожурнал Yellow

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Комментарии (9)
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С.Карпович. (Ланівці)
23.12.2021 в 15:20
А з чого він взяв що то він мав бити,може то йому мали відвалити люлєй.
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0
0
Камонплей
23.12.2021 в 15:15
А я вже було грішним ділом вирішив шо до нього почало шось доходити.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
23.12.2021 в 15:14
Петухов конечно смешной черт, но в данной ситуации транс-трап еще смешнее его
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0
-1
Broterhood
23.12.2021 в 15:09
В интервью говорит что он же не знал что записывается разговор, при этом в том же телефонном разговоре орал в трубку "да мне плевать, можешь записывать"
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+3
0
Zloy Pingvin
23.12.2021 в 15:02
Адский дебил...
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+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
23.12.2021 в 14:51
Ще одна стаття про нелюбов до трансгендерів...)))
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+2
0
Soccerman (Москва)
23.12.2021 в 14:47
допи зди тся
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+4
0
Kela (Одесса)
23.12.2021 в 14:46
как в параше бабки косил, то был тише воды а тут расдухарился сепарок
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+9
0
ВасяКулебяка (Козливка)
23.12.2021 в 14:39
Чорт vs трансгендер битва за хайп
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+4
-1


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