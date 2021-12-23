"Я никого не буду бить, тем более трансгендера". Селезнев - о конфликте с журналистом

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев дал комментарий касательно своего конфликта с журналистом Андреем Сенькивым.

- Расскажите о вашем конфликте с журналистом Андреем Сенькивым? Как вы его видите?

- Я прочитал неправдивую информацию о себе от этого человека. Я позвонил ему и сказал, что она не соответствует действительности. При этом, и главный на то время тренер "Миная" Леонов подтвердил ему мои слова, а также вся команда.

Я в раздевалке как отец футболистам. Возьмите любого игрока команды и спросите его об этом. С самого первого дня в клубе я старался делать все, чтобы команда была как одна семья. Так было у меня в "Днепре".

Сенькив дал недостоверную информацию и не предоставил никаких доказательств. Да, возможно мне следовало использовать меньше нецензурной лексики, но я эмоциональный человек. Он меня провоцировал. Я же не знал, что он записывает этот разговор.

Как мужчина, он должен был меня предупредить, но он оказался трансгендером. Это просто дешевый хайп. Я ему угрожал? Да, я мог что-то сказать, но я никого не буду бить, тем более трансгендера, — сказал Селезнев.

Ранее мы сообщали о том, что против Евгения Селезнева завели уголовное производство.