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"Не просто так там сидеть". Милевский - о возможной работе в Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Артем не исключает такой вариант

"Не просто так там сидеть". Милевский - о возможной работе в Динамо

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский прокомментировал информацию о том, что Игорь Суркис предлагал ему работу в клубной структуре киевлян.

"Мне очень хочется. Но к этому надо прийти и быть готовым. Мне нравится, что мы в последнее время мы с Игорем Суркисом переписываемся, можем созвониться и без мата, как раньше. Мне нравится это очень.

Надеюсь, наступит время, когда я приду к нему и, думаю, мы вместе решим, чем я могу помочь киевскому "Динамо". Не просто так там сидеть… Тренерскую лицензию пока не хочу", — сказал Милевский.

Напомним, в сентябре этого года 36-летний Милевский объявил о завершении карьеры футболиста.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев)
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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.12.2021 в 11:53
Клубний бариста Артем...
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
24.12.2021 в 11:17
Не просто так сидеть, а перед зеркалом.
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+1
0
zafo70
24.12.2021 в 10:44
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0
-2
Vantala (Kharkiv)
24.12.2021 в 09:46
Суркис будет дураком если позовет. Милевский в структуре Динамо это минус для имиджа клуба, а не плюс. Никто уже не помнит, что он когда-то хорошо играл, все помнят, что был такой очень перспективный игрок, который сбухался и проср*л все свои перспективы и всю свою карьеру.
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+3
-1
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Цап-царап (Харків)
24.12.2021 в 09:26
В порнофильмах дела не заладились?..
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+4
-1


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