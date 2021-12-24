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"Не просто так там сидеть". Милевский - о возможной работе в Динамо
Артем не исключает такой вариант
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский прокомментировал информацию о том, что Игорь Суркис предлагал ему работу в клубной структуре киевлян.
"Мне очень хочется. Но к этому надо прийти и быть готовым. Мне нравится, что мы в последнее время мы с Игорем Суркисом переписываемся, можем созвониться и без мата, как раньше. Мне нравится это очень.
Надеюсь, наступит время, когда я приду к нему и, думаю, мы вместе решим, чем я могу помочь киевскому "Динамо". Не просто так там сидеть… Тренерскую лицензию пока не хочу", — сказал Милевский.
Напомним, в сентябре этого года 36-летний Милевский объявил о завершении карьеры футболиста.
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