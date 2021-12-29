СМИ раскрыли имена динамовцев, которых Луческу готов отправить в Динамо Бухарест

Накануне главный тренер бухарестского "Динамо" Флавиус Стойкан сообщал о том, что Мирча Луческу предоставил ему список из игроков своей команды, которых можно взять в аренду.

Румынский портал Gsp.ro раскрыл имена 16 футболистов. Все они сейчас играют в аренде за одесский "Черноморец", где грядет долгожданная перезагрузка и смена владельца. Поэтому, игроки будут нуждаться в игровой практике в другом месте.

По данным источника, в Румынию могут отправиться: Владислав Кучерук, Кристиан Биловар, Роман Вантух, Денис Кузык, Даниил Скорко, Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Богдан Билошевский, Евгений Смирный, Ярослав Надольский, Георгий Цитаишвили, Вадим Мащенко, Евгений Исаенко, Владислав Ванат и Даниил Сухоручко.

К слову, на данный момент "Динамо" Бухарест занимает предпоследнее, 15-е место в таблице чемпионата Румынии, имея в своем активе 12 очков.