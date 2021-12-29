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СМИ раскрыли имена динамовцев, которых Луческу готов отправить в Динамо Бухарест

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист хочет помочь румынскому клубу

СМИ раскрыли имена динамовцев, которых Луческу готов отправить в Динамо Бухарест

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Накануне главный тренер бухарестского "Динамо" Флавиус Стойкан сообщал о том, что Мирча Луческу предоставил ему список из игроков своей команды, которых можно взять в аренду.

Румынский портал Gsp.ro раскрыл имена 16 футболистов. Все они сейчас играют в аренде за одесский "Черноморец", где грядет долгожданная перезагрузка и смена владельца. Поэтому, игроки будут нуждаться в игровой практике в другом месте.

По данным источника, в Румынию могут отправиться: Владислав Кучерук, Кристиан Биловар, Роман Вантух, Денис Кузык, Даниил Скорко, Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Богдан Билошевский, Евгений Смирный, Ярослав Надольский, Георгий Цитаишвили, Вадим Мащенко, Евгений Исаенко, Владислав Ванат и Даниил Сухоручко.

К слову, на данный момент "Динамо" Бухарест занимает предпоследнее, 15-е место в таблице чемпионата Румынии, имея в своем активе 12 очков.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Бухарест) Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
gsp.ro

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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
29.12.2021 в 12:53
А дед Мороз с ними или нет?)
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