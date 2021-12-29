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Тренер Черноморца: Какая дальнейшая судьба будет у меня – не могу сказать

Премьер-лига
(1 голосов)

Была информация, что "моряков" возглавит Роман Григорчук

Тренер Черноморца: Какая дальнейшая судьба будет у меня – не могу сказать

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз рассказал о своем будущем в одесском клубе. Ранее была информация, что "моряков" возглавит Роман Григорчук.

"Какая дальнейшая судьба будет у меня – не могу сказать. Есть руководство клуба в лице его президента Леонида Климова и генерального директора Анатолия Мисюры.

В "Черноморце" решаются какие-то вопросы. Что ж, ждем. Во всяком случае, у меня, как и у всего тренерского штаба, есть еще действующие контракты с "Черноморцем". Лично мой истекает летом 2022 года", - сказал Мороз.

Напомним, на зимний перерыв "Черноморец" ушел на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.12.2021 в 16:45
Суркис тебя пристроит --мужик ты хороший а тренер для УПЛ слабоват--удачи
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