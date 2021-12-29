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Денис Костышин покинул Колос

Премьер-лига
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(1 голосов)

Об этом сообщил сам игрок

Денис Костышин покинул Колос

instagram.com/kostyshyn_denys

Новина українською

Полузащитник "Колоса" Денис Костышин сообщил, что покинул ковалевскую команду. Об этом футболист написал в Инстаграме.

"Безумно сложное прощание с родным клубом. Именно таким он стал для меня за эти года. Клуб, который мне дал очень и очень много. Команда, с которой мы прошли невероятное количество эмоций.

Но бывают и такие моменты, что нужно прощаться. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто причастен к "Колосу" за все эти годы: всему персоналу клуба, всем работникам, болельщикам, тренерскому штабу, всем пацанам, с которыми я играл за это время и Андрей Анатольевичу – президенту клуба.

Эта команда всегда была большой семьей. И то, каких целей достигала команда – это просто фантастика. А эмоции, которые подарил мне "Колос", я точно запомню на всю жизнь", – написал Костышин.

Напомним, что Костышин стал игроком "Колоса" летом 2018 года. С того момента хавбек сыграл за ковлевцев 84 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

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В статье: Денис Костышин Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.12.2021 в 23:23
Напевно в Інгулець....від таких пропозицій не відмовляються)
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