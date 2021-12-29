Денис Костышин покинул Колос

Полузащитник " Колоса " Денис Костышин сообщил, что покинул ковалевскую команду. Об этом футболист написал в Инстаграме.

"Безумно сложное прощание с родным клубом. Именно таким он стал для меня за эти года. Клуб, который мне дал очень и очень много. Команда, с которой мы прошли невероятное количество эмоций.

Но бывают и такие моменты, что нужно прощаться. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто причастен к "Колосу" за все эти годы: всему персоналу клуба, всем работникам, болельщикам, тренерскому штабу, всем пацанам, с которыми я играл за это время и Андрей Анатольевичу – президенту клуба.

Эта команда всегда была большой семьей. И то, каких целей достигала команда – это просто фантастика. А эмоции, которые подарил мне "Колос", я точно запомню на всю жизнь", – написал Костышин.