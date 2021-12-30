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Источник: Динамо пролонгировало контракт с Артемом Шабановым

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист остается в команде до конца сезона

Источник: Динамо пролонгировало контракт с Артемом Шабановым

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" продлило контракт с центральным защитником Артемом Шабановым, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, соглашение 29-летнего украинца рассчитано до конца текущего сезона (30 июня 2022 года). Отмечается, что такое решение было принято с учетом кадровых потерь центральных защитников - травмы Никита Бурды и Дениса Попова, а также уход Виталия Миколенко в "Эвертон".

В нынешнем сезоне Шабанов провел 8 матчей за "Динамо" во всех турнирах и отличился одним забитым мячом.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов
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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
30.12.2021 в 09:17
Футболёров - тьма, а играть некому...
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