Источник: Динамо пролонгировало контракт с Артемом Шабановым

Киевское "Динамо" продлило контракт с центральным защитником Артемом Шабановым, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, соглашение 29-летнего украинца рассчитано до конца текущего сезона (30 июня 2022 года). Отмечается, что такое решение было принято с учетом кадровых потерь центральных защитников - травмы Никита Бурды и Дениса Попова, а также уход Виталия Миколенко в "Эвертон".

В нынешнем сезоне Шабанов провел 8 матчей за "Динамо" во всех турнирах и отличился одним забитым мячом.