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Григорчук: Арендованные футболисты Динамо? Не готов сейчас говорить об игроках

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер обещает внести ясность в начале января

Григорчук: Арендованные футболисты Динамо? Не готов сейчас говорить об игроках

фото - ФК "Шахтер" Солигорск

Новина українською

Новоиспеченный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал свое возвращение в одесский клуб.

– Для меня это очень позитивное и хорошее событие, ведь "Черноморец" – родная для меня команда. К тому же я живу в Одессе, мне здесь нравится. О чем больше всего хочется говорить в футбольном плане – это стадион, атмосфера и болельщики. Хочется, чтобы скорее все это вернулось. Но для этого надо пройти тернистый путь, у нас очень много работы. Но тем и интереснее жизнь будет.

Цели озвучим 9 января на пресс-конференции. Но уже сейчас могу сказать, что мы будем идти шаг за шагом. Сейчас стоит важная задача – сохранение команды в УПЛ. Это самое главное, на это будут направлены все наши действия.

Всегда хочется усиливать команду, делать селекционные шаги. В нашей ситуации такие шаги будут. Но в какой степени – станет известно позже. 9 января мы уже едем на сборы, мало времени остается к возобновлению чемпионата. Понимаем, что у нас мало времени и много работы. Что у нас получится – будем анализировать позже.

– Юрий Мороз покинул "Черноморец". Останутся ли арендованные у "Динамо" футболисты?

– Дайте время до 9 января, чтобы с этим всем разобраться. Я только сегодня подписал контракт, не готов уже сейчас говорить об игроках. Сделаю это 9-го числа.

– Группа компаний Vertex United Кауфмана и Грановского стала генеральным партнером "Черноморца". Это означает, что Климов продал им клуб?

– Эти вопросы вы можете задать им, это не моя компетенция. Ничего не могу сказать. Мое дело – тренерское.

– Во время подписания контракта вы с кем общались?

– Я подписал контракт с футбольным клубом "Черноморец". Все.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
30.12.2021 в 18:24
ждём 9 января --МОРОЗ-АНТОНОВ-ГАЙ помогут с выбором --сейчас свободны Ковбаса-Яловенко и много других игроков --главная задача закрепиться в УПЛ на этот год
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