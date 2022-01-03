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Металлист 1925 объявил об уходе защитника
Артур Западня покинул харьковскую команду
Фото: UA-Футбол/Автор - Мария Шайк
"Металлист 1925" сообщил о прекращении сотрудничества с защитником Артуром Западней.
Артур Западня стал игроком харьковской команды год назад. За это время опытный левый защитник помог "Металлисту 1925" выйти из Первой лиги в УПЛ и дебютировать на новом для себя уровне. В активе Западни 29 поединков в составе харьковчан во всех турнирах: 15 в Первой Лиге, 2 матча в Кубке Украины и 12 поединков в Премьер-лиге.
На счету Западни также 1 голевая передача – в прошлом сезоне в домашней игре против "Альянса" и 1 гол – уже в Премьер-лиге в матче против "Ингульца".
10 поединков "Металлиста 1925" в которых играл Западня – закончились без голов в ворота харьковской команды. В этом сезоне на матч 14-го тура Премьер-лиги против "Александрии" Западня выводил команду на поле в качестве капитана.
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