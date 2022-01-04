Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игра с Кальмаром. Стал известен еще один соперник Динамо на сборах
Встреча запланирована на 24 января
Фото: facebook.com/KalmarFF
Определился еще один соперник "Динамо" на первом учебно-тренировочном сборе, который состоится в Испании.
Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", киевляне сыграют со шведским "Кальмаром". Встреча запланирована на 24 января.
Отметим, в чемпионате Швеции "Кальмар" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 47 очков.
Напомним, ранее стало известно о том, что первым соперником киевлян будет латвийский РФШ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Telegram
Популярное сейчас
- Танец Старого льва, или Как 38-летний Роже Милла заново открыл миру Африку
- Вслед за Дубинчаком. Днепр-1 возвращает Динамо нападающего
- Эквадорец для Динамо, поражение МЮ, первый новичок Шевченко. Главные новости за 3 января
- 15 миллионов за очередного вингера. Кто такой Давид Нерес и зачем он Шахтеру
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- "Меня прозвали книжный червь" - Степаненко рассказал, как провел отпуск на Мальдивах
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alktus (Хмельницкий)
04.01.2022 в 15:59
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
04.01.2022 в 15:10
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
04.01.2022 в 15:37
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...