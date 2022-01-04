Игра с Кальмаром. Стал известен еще один соперник Динамо на сборах

Определился еще один соперник "Динамо" на первом учебно-тренировочном сборе, который состоится в Испании.

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", киевляне сыграют со шведским "Кальмаром". Встреча запланирована на 24 января.

Отметим, в чемпионате Швеции "Кальмар" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 47 очков.

Напомним, ранее стало известно о том, что первым соперником киевлян будет латвийский РФШ.