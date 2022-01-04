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Игра с Кальмаром. Стал известен еще один соперник Динамо на сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Встреча запланирована на 24 января

Игра с Кальмаром. Стал известен еще один соперник Динамо на сборах

Фото: facebook.com/KalmarFF

Новина українською

Определился еще один соперник "Динамо" на первом учебно-тренировочном сборе, который состоится в Испании.

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", киевляне сыграют со шведским "Кальмаром". Встреча запланирована на 24 января.

Отметим, в чемпионате Швеции "Кальмар" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 47 очков.

Напомним, ранее стало известно о том, что первым соперником киевлян будет латвийский РФШ.

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В статье: Динамо (Киев) Кальмар
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Комментарии (3)
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alktus (Хмельницкий)
04.01.2022 в 15:59
хорошо хоть игра не в кальмара ))))
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alex.belogubko (одесса)
04.01.2022 в 15:10
играют со слабыми командами
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FC Energy (Новая Каховка)
04.01.2022 в 15:37
Летом играли с сильными. Кроме грусти и печали ничего не получили. И перед ЛЧ такой опыт совсем не помог.
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