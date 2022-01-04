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Маркос Антонио организовал благотворительный матч в Бразилии

Премьер-лига
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И это уже не первая подобная акция от хавбека горняков

Маркос Антонио организовал благотворительный матч в Бразилии

instagram.com/fcshakhtar

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Маркос Антонио, который сейчас находится в отпуске в Бразилии, организовал у себя на родине благотворительный матч.

Полузащитник сыграл с друзьями и другими спортсменами для сбора помощи нуждающимся.

Напомним, что это не первая подобная акция от Антонио, в благотворительных матчах футболист принимал участие и раньше.

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В статье: Шахтер (Донецк) Маркос Антонио
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