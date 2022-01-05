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Призетко: Уровень чемпионата Украины понемногу повышается
Многие команды начали давать бой лидерам
Фото: ФК Металлист 1925
Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Призетко считает, что уровень Премьер-лиги понемногу повышается.
— Александр Сергеевич, кто главный претендент на победу в чемпионате?
— Я отдаю предпочтение "Динамо". Киевляне, как мне кажется, в матчах с соперниками, не считая "Шахтера", выглядят более уверенно. А чемпионство как раз и разыгрывается не в одном-двух матчах, а на протяжении всей дистанции.
— Какая команда завоюет бронзовые медали?
— Пока я отдаю предпочтение "Днепр-1", который первый отрезок чемпионата провел лучше своих конкурентов. И дело здесь не в количестве набранных очков, а в стабильности игры. Да, у днепрян было крупное поражение от "Зари", но на общей картине это не отразилось.
— Назовите четыре коллектива, которые по итогам чемпионата займут места с 13-го по 16-е?
— Очень тяжело спрогнозировать в свете последних событий. Неизвестно, что будет с "Десной". С приходом новым хозяев, наверняка изменится трансферная политика "Черноморца". Попробую дать такой прогноз: "Мариуполь" и "Минай" покинут высший дивизион, а в переходных матчах будут участвовать "Ингулец" и "Львов".
— Какой футболист запомнился вам в первой части сезона?
— До травмы очень хорошее впечатление производил Лассина Траоре, у которого была хорошая статистика. Кто еще? Наверное, Гармаш на позиции нападающего.
— Что скажите об уровне чемпионате по сравнению с прошлыми годами?
— Считаю, что он понемногу повышается. Многие команды дают бой лидерам. Конечно, такого еще нет, чтобы заведомый аутсайдер отбирал очки у фаворита, тем не менее, в будущее я смотрю с оптимизмом. Уверен, что "Металлист", думаю, и "Кривбасс", в следующем сезоне также помогут отечественному чемпионату стать еще сильнее. Пусть турнирное положение "Полесья" пока не самое лучшее, но я знаю, что руководство в житомирский клуб пришло серьезное. Они будут идти к своей цели. Если не в этом году, то в следующем команда пробьется в элитный дивизион, - сказал Призетко.
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