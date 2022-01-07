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Трубин: Признание болельщиков станет для Мудрика огромным стимулом

Премьер-лига
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Мудрик был признан игроком года в "Шахтере"

Трубин: Признание болельщиков станет для Мудрика огромным стимулом

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин поделился мнением о Михаиле Мудрике.

– Болельщики выбрали игроком года Мудрика. Наверное, ты рад? Два года подряд это были вратари Пятов и Трубин, а в 2021-м, как положено, атакующий футболист. Тоже индикатор улучшения атакующей игры?

– Почему? Если бы выиграл вратарь, я был бы точно так же доволен! Рад за Мишу, своего друга, которого я давно знаю, еще по Академии. Думаю, для него это признание болельщиков станет огромным стимулом, толчком вперед в плане психологии. Поздравил его лично. Зная Мишу, уверен, что он не "зазвездится", а будет еще больше работать. И это даст огромный плюс и ему, и "Шахтеру".

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– Такой же аванс и стимул, как это было с тобой?

– Конечно! Если это направить в нужное русло, такая поддержка и вера болельщиков очень помогает. Ты растешь как футболист с двойным или даже тройным желанием прогрессировать, - сказал Трубин.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Анатолий Трубин
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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