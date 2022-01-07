Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин: Признание болельщиков станет для Мудрика огромным стимулом
Мудрик был признан игроком года в "Шахтере"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин поделился мнением о Михаиле Мудрике.
– Болельщики выбрали игроком года Мудрика. Наверное, ты рад? Два года подряд это были вратари Пятов и Трубин, а в 2021-м, как положено, атакующий футболист. Тоже индикатор улучшения атакующей игры?
– Почему? Если бы выиграл вратарь, я был бы точно так же доволен! Рад за Мишу, своего друга, которого я давно знаю, еще по Академии. Думаю, для него это признание болельщиков станет огромным стимулом, толчком вперед в плане психологии. Поздравил его лично. Зная Мишу, уверен, что он не "зазвездится", а будет еще больше работать. И это даст огромный плюс и ему, и "Шахтеру".
– Такой же аванс и стимул, как это было с тобой?
– Конечно! Если это направить в нужное русло, такая поддержка и вера болельщиков очень помогает. Ты растешь как футболист с двойным или даже тройным желанием прогрессировать, - сказал Трубин.
Популярное сейчас
- Милан – Рома 3:1. Бывшие игроки Челси зажгли на Сан-Сиро – Видео
- Цымбал: Хочется, чтобы Селезнев наконец-то побил рекорд и спокойно уже шел на заслуженный отдых
- СМИ: ФИФА обязала Десну выплатить 400 тысяч долларов румыну Диме
- Экс-игрок Карпат: Проходим мимо раздевалки Динамо, и слышу фразу молодого Шевченко: "этим бандеровцам проиграли"
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО