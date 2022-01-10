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Русин полетел на сборы с Черноморцем - ФОТО
Форвард не нужен ни Йовичевичу, ни Луческу
legia.com
Одесский "
Интересно, что вместе с командой полетел и динамовец Назарий Русин.
О потенциальных новичках одесский клуб не объявлял, однако пресс-служба клуба "слила" в Инстаграм фото тренировок, на котором был замечен и Назарий.
Также ранее сообщалось, что
Напомним, что 23-летний Русин первую половину сезона провёл в аренде в "Днепре-1", однако зимой днепряне решили отказаться от услуг футболиста.
Форвард сыграл за днепровскую команду 10 матчей и забил 2 гола во всех турнирах (8 игр и 1 гол в УПЛ, 2 поединка и 1 мяч в Кубке).
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