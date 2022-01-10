  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Русин полетел на сборы с Черноморцем - ФОТО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Русин полетел на сборы с Черноморцем - ФОТО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Форвард не нужен ни Йовичевичу, ни Луческу

Русин полетел на сборы с Черноморцем - ФОТО

legia.com

Новина українською

Одесский "Черноморец" отправился на свой первый сбор в Турцию, где уже провел первые тренировки.

Интересно, что вместе с командой полетел и динамовец Назарий Русин.

О потенциальных новичках одесский клуб не объявлял, однако пресс-служба клуба "слила" в Инстаграм фото тренировок, на котором был замечен и Назарий.

Также ранее сообщалось, что полетел на сборы и Орест Кузык, который недавно прекратил сотрудничество с "Рухом".

Напомним, что 23-летний Русин первую половину сезона провёл в аренде в "Днепре-1", однако зимой днепряне решили отказаться от услуг футболиста.

Форвард сыграл за днепровскую команду 10 матчей и забил 2 гола во всех турнирах (8 игр и 1 гол в УПЛ, 2 поединка и 1 мяч в Кубке).

Русин полетел на сборы с Черноморцем - ФОТО - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Назарий Русин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dedeptkf (Одесса)
11.01.2022 в 00:10
так всё быстро и закончится...владельцы скрываются,григорчук желал работать в европе,остаются три буквы-чмо...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...