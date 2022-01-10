Русин полетел на сборы с Черноморцем - ФОТО

Одесский " Черноморец " отправился на свой первый сбор в Турцию, где уже провел первые тренировки.

Интересно, что вместе с командой полетел и динамовец Назарий Русин.

О потенциальных новичках одесский клуб не объявлял, однако пресс-служба клуба "слила" в Инстаграм фото тренировок, на котором был замечен и Назарий.

Также ранее сообщалось, что полетел на сборы и Орест Кузык , который недавно прекратил сотрудничество с "Рухом".

Напомним, что 23-летний Русин первую половину сезона провёл в аренде в "Днепре-1", однако зимой днепряне решили отказаться от услуг футболиста.

Форвард сыграл за днепровскую команду 10 матчей и забил 2 гола во всех турнирах (8 игр и 1 гол в УПЛ, 2 поединка и 1 мяч в Кубке).