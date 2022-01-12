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Краковский: Когда Трубин настроен на игру, у него все получается. А когда думает, что уже все умеет, случаются нелепые ошибки

Премьер-лига
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Мэтр вратарского цеха высказался о лучших украинских киперах нынешнего поколения

Краковский: Когда Трубин настроен на игру, у него все получается. А когда думает, что уже все умеет, случаются нелепые ошибки

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Бывший голкипер "Динамо" и "Днепра" Сергей Краковский высказал свое мнение о лучших вратарях Украины.

- Кого вы считаете лучшим вратарем Украины? Может, тройку назовете с короткими характеристиками?

- Лично мне понравился Евгений Волынец, особенно как он уверенно и стабильно провел последние игры. Этого парня я знаю с юного возраста. Выглядел он тогда убедительно. Сейчас я просто увидел того Волынца, которого знал.

В отдельных матчах неплохо смотрелся Георгий Бущан. Правда, у него все же случались ошибки, как в матчах самого высокого уровня, так и чемпионата. Я не хочу говорить о какой-то нестабильности этого голкипера, но все же какие-то недоработки имели место, наверное, с его стороны.

Анатолий Трубин – тут другая история. Этот вратарь совсем молод, и ему не хватает игрового опыта. Смотришь за ним, когда парень настроен на игру, тогда у него все получается. А когда думает, что он уже все умеет, случаются нелепые ошибки. Главное для вратаря – это выбор позиции. Или по-другому – способность чувствовать баланс ворот. Потеря баланса ворот у него случается. Опять же, это от неопытности. А в остальном он – сильный и перспективный голкипер. Думаю, со второго круга это будет уже другой вратарь.

- Правильно, что "Шахтер", продлив контракт с Пятовым, тем самым создал конкуренцию?

- Конечно. Пятов по-прежнему вратарь высокого уровня. Дополнительный плюс Пятова – опыт. Трубину есть у кого учиться. К сожалению, и здесь имеют место какие-то проблемы. Думаю, о них и он сам знает, как и его тренер.

- Некоторые тренеры команд Премьер-лиги, смело доверяют место на последнем рубеже совсем молодым вратарям: например, в "Ворскле" без замен отыграл 21-летний Дмитрий Ризнык…

- Он действительно здорово играет за свой клуб. У него все получается. Но мы ведь только первый сезон следим за этим вратарем. Есть удачные сезоны, есть провальные. Есть быт, в конце концов. Много разных ситуаций. И как дальше сложится его путь в большом футболе – не будем загадывать.

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В статье: Ворскла (Полтава) Георгий Бущан Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Сергей Краковский Евгений Волынец Колос (Ковалевка) Дмитрий Ризнык Анатолий Трубин
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