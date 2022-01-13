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Львов подписал голкипера, который два года играл в "чемпионате" оккупированного Крыма
Правда, об этом львовский клуб решил не упоминать
lvivfc.com
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Контракт подписан на 2,5 года. В составе львовян Пономаренко будет играть под номером 55.
Пономаренко является воспитанником академии "Днепра", однако после развала клуба футболист поехал в Крым, где в 2018 -2020 годах играл за "Крымтеплицу" и "Уютное" в чемпионате, организованном российской оккупационной администрацией.
Правда, об этом факте в биографии вратаря "Львов" решил у себя на сайте не упоминать.
После Крыма Пономаренко поиграл также в "Пахтакоре" и "Буковине".
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