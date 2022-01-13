  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов подписал голкипера, который два года играл в "чемпионате" оккупированного Крыма
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов подписал голкипера, который два года играл в "чемпионате" оккупированного Крыма

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Правда, об этом львовский клуб решил не упоминать

Львов подписал голкипера, который два года играл в "чемпионате" оккупированного Крыма

lvivfc.com

Новина українською

"Львов" объявил о подписании контракта с голкипером Иваном Пономаренко.

Контракт подписан на 2,5 года. В составе львовян Пономаренко будет играть под номером 55.

Пономаренко является воспитанником академии "Днепра", однако после развала клуба футболист поехал в Крым, где в 2018 -2020 годах играл за "Крымтеплицу" и "Уютное" в чемпионате, организованном российской оккупационной администрацией.

Правда, об этом факте в биографии вратаря "Львов" решил у себя на сайте не упоминать.

После Крыма Пономаренко поиграл также в "Пахтакоре" и "Буковине".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Иван Пономаренко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Львів

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
13.01.2022 в 23:22
Если б его подписал условный Краматорск или Мариуполь можно было бы понять. но львов. Круче уже некуда.
Ответить
0
0
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
13.01.2022 в 23:17
В Крыму нет профессиональных клубов. Поэтому и контрактов не было. Крым как раз таки под юрисдикцией УЕФА, но запрещает деятельность профессиональных соревнований на полуострове. Поэтому то и претензий с юридической точки зрения к нему быть не может. Лишь морально-этически это никуда не годится. Как со стороны футболиста, так и со стороны Львова. Львова, Карл!
Ответить
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
13.01.2022 в 22:59
Так ФІФА/УЄФА чітко про таке говорять - тим, хто грає в турнірах поза юрисдикцією ФІФА/УЄФА, загрожує пожиттєва дискваліфікація!
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.01.2022 в 22:48
рагулятина!
Ответить
0
0
avatar
Ракицкий (Питер)
13.01.2022 в 22:30
А что Крым не Украина уже?Удачи парню,нормально все будет.
Ответить
0
-4
команид (Киев)
13.01.2022 в 22:42
В будку, собака!
Ответить
+2
0
fan sd
13.01.2022 в 22:57
ватное ЧМО
Ответить
+2
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.01.2022 в 23:30
Это уйопок из Полтавы. Скоро не будет уже здесь гадить.
0
0
Конфуцій (Львів)
13.01.2022 в 22:20
Фекали одним словом
Ответить
+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
13.01.2022 в 22:01
ФК "Львов" как всегда - одни мутки и косяки
Ответить
+3
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
13.01.2022 в 21:55
Ответить
+7
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...