Львов подписал голкипера, который два года играл в "чемпионате" оккупированного Крыма

" Львов " объявил о подписании контракта с голкипером Иваном Пономаренко.

Контракт подписан на 2,5 года. В составе львовян Пономаренко будет играть под номером 55.

Пономаренко является воспитанником академии "Днепра", однако после развала клуба футболист поехал в Крым, где в 2018 -2020 годах играл за "Крымтеплицу" и "Уютное" в чемпионате, организованном российской оккупационной администрацией.

Правда, об этом факте в биографии вратаря "Львов" решил у себя на сайте не упоминать.

После Крыма Пономаренко поиграл также в "Пахтакоре" и "Буковине".