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В расписании контрольных матчей Черноморца произошли изменения

Премьер-лига
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У одесситов на тренировочном сборе в Турции прошли коррективы

В расписании контрольных матчей Черноморца произошли изменения

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

"Черноморец" продолжает подготовку ко второй части сезона. Команда Романа Григорчука находится на сборах в Турции. И как сообщает пресс-служба моряков, в расписании тренировочных матчей произошли изменения.

В ближайшую субботу, 22 января одесситы сыграют против команды "Приштина", победителя чемпионата Республики Косово в прошлом сезоне. А уже в воскресенье 23 января черно-синие проведут товарищескую встречу против клуба "Дрита", которая тоже представляет Косово.

Изменения в графике произошли по взаимному согласию трех футбольных клубов.

Напомним, что 18 января "Черноморец" провел спарринг с "Лехией", одержав победу со счетом 2:0.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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