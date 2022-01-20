В расписании контрольных матчей Черноморца произошли изменения

"Черноморец" продолжает подготовку ко второй части сезона. Команда Романа Григорчука находится на сборах в Турции. И как сообщает пресс-служба моряков, в расписании тренировочных матчей произошли изменения.

В ближайшую субботу, 22 января одесситы сыграют против команды "Приштина", победителя чемпионата Республики Косово в прошлом сезоне. А уже в воскресенье 23 января черно-синие проведут товарищескую встречу против клуба "Дрита", которая тоже представляет Косово.

Изменения в графике произошли по взаимному согласию трех футбольных клубов.

Напомним, что 18 января "Черноморец" провел спарринг с "Лехией", одержав победу со счетом 2:0.