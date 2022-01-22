Йовичевич: Если игрок не отстраняет собственное "эго", моя улыбка будет последним, о чем он будет помнить

Третье место, которое занимает сейчас "Днепр-1", некоторые считают одним из главных сюрпризов осенней части чемпионата. Однако из разговора с главным тренером днепрян Игорем Йовичевичем можно сделать вывод, что этот показатель лично для него не является неожиданностью. За прошлый год проведена кропотливая работа, за которую главной команде Днепра не стыдно.

- У вас было достаточно времени, чтобы проанализировать выступление "Днепра-1" в осенней части сезона. Что удалось, что нет?

– После осеннего отрезка болельщики увидели, что команда растет. Она показывала хорошую игру. Мы чувствуем, что все ожидают от нас побед, и это нас с каждым днем ​​очень мотивирует. Как и с каждым приходом на стадион наших поклонников. Тем не менее, хочу отметить, что текущая позиция в турнирной таблице – это плод нашей работы на тренировках. Мы не хотим отвлекаться и думать о том, что мы лучшие, это ведь футбол. И как мы сконцентрированы в тренировочном процессе, требуя максимум друг у друга. Ибо работа, которую мы выполняем, несет нас вперед, дает вдохновение и делает конкурентоспособными. Мы исполнены желания продолжить ту работу, которую начали в осенней части сезона. Впереди у нас двенадцать туров, и мы надеемся завершить ее так же удачно, как перед зимним перерывом.

- В течение большей части первого круга ваша команда через каждые два-три тура непременно теряла очки, однако ноябрьские и декабрьские матчи провела безупречно. Чем бы объяснили вышеупомянутую нестабильность?

- Я уже неоднократно говорил, что команда строится и должна учиться на собственных поражениях, на каждом неудачном результате. Конечно, это неприятно и для тренера, и для команды, но если ты действительно реально смотришь на происходящие в футболе вещи, то можешь гораздо больше научиться после поражения, чем после победы. Те моменты, которые мы прошли в прошлом году, заставили нас провести глубокий анализ, сделать выводы и улучшить рабочую этику. В ходе этого процесса мы постоянно прибавляли и наши совместные усилия не оказались тщетными. Особенно последние десять игр в осенней части чемпионата, из которых мы выиграли в восьми. Благодаря этому растет уверенность команды, ты можешь контролировать темп и ритм игры. Ведь механизмы, которые проходят на тренировках, отображаются на матчах, и футболисты видят это. Следовательно, с каждой одержанной победой у них растет уверенность.

– Можно ли сказать, что "Днепр-1" – команда с психологией победителей?

– Это приобретается через тренировки. Могу сказать, что в прошлом сезоне у нас не было психологии победителей, ведь занимали последнее место, теряли много очков, проигрывали. До сих пор помню поражение на выезде от "Миная" и проигрыш от "Колоса" дома. Поэтому пришлось очень много работать - в том числе и по части психологии. А на тренировках использовали упражнения, в которых проигравший получает ощущение униженности. Это очень и очень важно для развития духа победителя. Все эти маленькие детали, которым мы уделяем внимание на занятиях, и дают результат.

- Пожалуй, не ошибусь, если предположу, что наиболее болезненными из четырех поражений стали поражения от "Десны" и "Зари". Это так?

– Кроме "Десны" и "Зари" были еще поражения от "Шахтера" и "Динамо". Эти четыре проигрыша многому научили. Именно они помогли нам выиграть все остальные матчи. Очень важно разобраться в причинах поражений от "Десны" и "Зари", и сделать коррективы. Команда воспринимает информацию и исправляется уже в следующем поединке. Все зависит от того, как качественно ты делаешь анализ и насколько глубоко осознаешь причины в плане человеческого фактора. Если ты хочешь быть лучше, то положительные сдвиги в игре и победы не заставят себя ждать. Потому и было у "Днепра-1" больше побед, чем поражений.

– Что вас, как тренера, больше всего беспокоит в игровом плане?

- Дисциплина. Это очень важно. Коллектив у меня на первом месте, потому что именно он развивает меня как единицу. Когда ты сознательно работаешь на коллектив, то обязательно возникает один Довбик, один Пихаленок, Назаренко, в свое время – Дуглас.

- Сегодня игру "Днепра-1" трудно представить без ее ведущих игроков, на счету которых львиная доля всех забитых мячей – Довбика и Пихаленка. Не случайно их фамилии в прошлом году появились в списке членов национальной сборной.

- Оба – уникальные игроки в украинском чемпионате. Один из них, Пихаленок, раньше не имел игровой практики в "Шахтере", ведь там была большая конкуренция. Да и травмы его донимали. Именно поэтому он не мог проявить себя. Это же касается и Довбика, который после повреждения крестообразных связок в "Митьюлланне" долго "выходил" из травмы, набирал форму. Однако в нынешнем чемпионате оба максимально раскрыли свой потенциал. На данный момент они являются ведущими исполнителями "Днепра-1", и я очень горд, что имею их в нашем коллективе. Довбик и Пихаленок – это потенциал сборной Украины.

- Как вы думаете, информация о заинтересованности в услугах Довбика из разных клубов Европы не повлияет негативно на футболиста, как это нередко случается в подобных случаях?

– Это вполне нормально, когда спрос есть на футболистов нашего клуба. Довбик показывает игру высокого качества, вызывается в ряды национальной сборной. Как и Пихаленок. Этим гордится весь клуб, все коллеги-футболисты, наш тренерский штаб. Это очень важно. Если в прошлом году в "Днепр-1" никто не хотел идти, потому что мы были на последнем месте, то теперь разные игроки звонят по телефону и просятся в команду сами. Ситуация существенно поменялась и все увидели, что в "Днепре-1" футболисты могут прогрессировать, здесь есть хорошая команда и в ней царит положительная человеческая атмосфера. Многие футболисты – в частности Сваток, Игнатенко, Дубинчак, Джурасек, Назаренко и другие прибавили в индивидуальном плане, поэтому и стали конкурентоспособными.

- Какие методы применяете, когда чувствуете первые ростки звездности у того или иного подопечного?

- По характеру я откровенный человек и хочу быть искренним, особенно когда на поле во время тренировки речь идет о футболе. И если замечаю что-то не то, то где бы это ни было в личном разговоре - в офисе, на базе, на футбольном поле, в отеле или в лифте, обязательно скажу в глаза то, что думаю. Человек должен знать, какой статус он имеет, когда разговор с ним идет с глазу на глаз. Я часто бываю улыбающимся, однако если футболист не воспринимает информацию, которую ему дам, то вполне возможно, что моя улыбка будет последним, о чем он будет помнить. Если игрок не понимает моих требований и не в состоянии отстранить свое "эго", то тогда команда имеет проблему. А я этого не потерплю.

– Насколько оправдывают надежду легионеры?

- Когда в команду приходит иностранный футболист, есть надежда, что он будет лучше украинских игроков, которые есть в наличии. Но бывает так не всегда. К сожалению, не на все позиции есть нужные свои футболисты, поэтому иногда мы вынуждены идти на зарубежный рынок, чтобы пополнить команду исполнителями, способными воплотить тренерскую идею в жизнь. У легионера особая ответственность, ведь приезжая в чужую страну, он своей работой должен доказать, что является настоящим профессионалом. Я никогда не разрешаю валять дурака на тренировках. Скажу вам: сейчас в коллективе настолько подняли планку рабочей этики, что иногда складывается впечатление, что в "Днепре-1" и тренер не нужен. Такова командная дисциплина! Футболисты друг друга поддерживают и относятся требовательно. Это и есть та формула, которая обеспечивает результат.

- За кем из футболистов, покинувших команду этой зимой, больше всего сожалеете?

- Поверьте, у меня нет времени думать о прошлом. В общем, смотрю на футбол, учитывая настоящее и думая о будущем. Вот, скажем, сегодня мы провели двустороннюю игру, и важно учитывать ее особенности. А то, что было вчера, все давно забыли. Требования к самому себе у меня сродни Microsoft – ты постоянно обновляешься, все время себя совершенствуешь в пользу команды.

- Сориентируйте, сколько новичков еще может появиться в "Днепре-1" в течение зимней паузы в чемпионате?

- Я уже говорил, что клуб "Днепр-1" должен быть активным на трансферном рынке. Одно дело, что я доволен командой, а совсем другое, что нужно не упустить, когда появится кто-то из качественных кандидатов, способных принести нам пользу. Думаю, это верный путь. А ведь растет качество и интенсивность тренировочного процесса. Вот сегодня на упоминавшейся уже двусторонке было немало единоборств: Назаренко шел на Вантуха и так далее. Следя за ними, ты не можешь расслабиться и все время пребываешь в напряжении. Вместе с тем, осознавая, что находишься в рабочем процессе с хорошими и равноценными футболистами, благодаря которым прогрессируешь ежедневно.

Фото - СК Днепр-1