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Ассистент Луческу: Если молодые игроки будут продолжать прогрессировать, могут стать основными

Премьер-лига
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(1 голосов)

Тренерский штаб киевлян не забывает о юных исполнителях

Ассистент Луческу: Если молодые игроки будут продолжать прогрессировать, могут стать основными

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Ассистент главного тренера "Динамо" Эмиль Карас прокомментировал старт сборов киевлян в Испании:

- Сегодня на трибунах было много болельщиков “Динамо”. Команде приятно играть при такой поддержке?

- Это хорошо, на западе это довольно распространено, когда на сборы команд ездят их болельщики. Очень приятно, что люди пришли, поддерживали, болели за нас. Ребята чувствовали, что играют не только для себя и болельщиков, которые смотрят матч по телевизору, а болельщики были рядом.

- Как бы вы подытожили эти два контрольных матча, первые в 2022 году?

- Резюме по этим играм сделает Мистер. Сейчас самое главное – продолжать тренировки, ведь это тренировочный сбор. Ребята сыграли два матча подряд, правда, по 45 минут, но все равно это нелегко. Есть задачи, которые ставит Мистер перед игрой – что должны выполнять игроки. Отчасти это получается, отчасти – нет. Делаем корректировки. Работа продолжается, двигаемся вперед. С каждой игрой хочется что-то добавить, доработать какие-то эпизоды, например, в контроле мяча, создании численного преимущества, развитии атаки, создании моментов. Конечно, есть над чем работать.

- Как проявляют себя на сборе молодые игроки?

- У каждого есть шанс проявить себя, у каждого есть большое желание, и это подкупает. Особенно у молодых игроков это качество на первом месте, и это хорошо. Они стараются. Если они будут так продолжать тренироваться, прогрессировать, то могут в дальнейшем стать игроками основного состава.

- В таких матчах, с соперниками ниже классом, основной акцент делается на проработке атакующих действий?

- В принципе, мы не отталкиваемся от соперника в этих играх, какой он есть, такой и есть. Мы думаем о своей игре. Игроки должны выполнять те функции, которые главный тренер ставит перед командой. Независимо от соперника мы должны диктовать свои условия, играть в свою игру, стараться доминировать, контролировать мяч”, - сказал Эмиль Карас.

Напомним, что динамовцы уже провели два спарринга на испанском сборе, с одинаковым счетом 4:0 разгромив испанский "Атлетико Пульпиленьо" и люксембургский "Расинг Унион".

Следующий поединок подопечные Луческу проведут 25 января против "Реала Мурсия". Старт запланирован на 18:00 по украинскому времени.

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В статье: Динамо (Киев) Эмил Карас
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Источник:
Динамо

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Комментарии (2)
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Savage0059 (Kyiv)
23.01.2022 в 11:09
Ну такое... Понятно, что они что-то должны говорить. Вот и говорят. А по факту, за всё время Луческу в Динамо, ни одного игрока из молодёжки в основе Динамо пока нет. Молодёжь есть, но все они были до Луческу. Разве что, Забарный. Но он возник не от желания Луческу, а от безысходности (травмы Бурды и Попова). Сирота и поныне спорный вариант в основе. Может я кого забыл? Уровень приглашённых/одобренных им игроков (Белуцэ, Шкурин, Антюх, Кулач, Рамирес... Да и непонятный Витиньо сюда же) не выше традиционно донной селекции Динамо. А говорить можно всё, что угодно.
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Savage0059 (Kyiv)
23.01.2022 в 11:15
Как пример, помню как наезжали на Газзаева за то, что он Ярмоленко тянет в состав (и Хачериди). Вот он доверял, настойчиво и "несмотря на". У Луческу такого нет. Да и кого тянуть-то?
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