Дебют Нереса. Состав Шахтера на спарринг против Вольфсбергера

Сегодня, 24 января, "Шахтер" в рамках подготовки ко второй части сезона УПЛ проведет первый спарринг на зимнем сборе в Турции. Соперником "горняков" станет австрийский "Вольфсберг".

Итальянский наставник Роберто Де Дзерби определился со стартовым составом на этот поединок.

Состав: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Нерес, Патрик, Мудрик, Педриньо.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Пятов, Витао, Винисиус, Корниенко, Гаврилюк, Бондарь, Фарина, Маркос, Тете, Бондаренко, Сигеев, Судаков, Глущенко, Мораес, Сикан, Фернандо.

Контрольный матч начнется в 15:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.