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Дебют Нереса. Состав Шахтера на спарринг против Вольфсбергера
Начало встречи - в 15:30
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня, 24 января, "Шахтер" в рамках подготовки ко второй части сезона УПЛ проведет первый спарринг на зимнем сборе в Турции. Соперником "горняков" станет австрийский "Вольфсберг".
Итальянский наставник Роберто Де Дзерби определился со стартовым составом на этот поединок.
Состав: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Нерес, Патрик, Мудрик, Педриньо.
Запасные: Шевченко, Пузанков, Пятов, Витао, Винисиус, Корниенко, Гаврилюк, Бондарь, Фарина, Маркос, Тете, Бондаренко, Сигеев, Судаков, Глущенко, Мораес, Сикан, Фернандо.
Контрольный матч начнется в 15:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.
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