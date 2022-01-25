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Бандура: Кучук во мне не заинтересован. Минай - один из вариантов продолжения карьеры
Кипер Руха подыскивает себе новую команду
Фото: ФК Рух
Голкипер "
"В начале января клубное руководство меня проинформировало, что главный тренер Леонид Кучук во мне не заинтересован и я могу подыскивать себе новую команду.
К сожалению, затем я приболел, но сейчас со здоровьем уже все в порядке и готов к возобновлению тренировочного процесса.
Думаю, что в ближайшие дни определюсь со своей новой командой.
"Mинай"? Это действительно один из вариантов продолжения карьеры", - сказал Бандура.
Напомним, что минувшей осенью 35-летний голкипер провел три поединка в составе "Руха".
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