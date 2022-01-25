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Бандура: Кучук во мне не заинтересован. Минай - один из вариантов продолжения карьеры

Премьер-лига
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Кипер Руха подыскивает себе новую команду

Бандура: Кучук во мне не заинтересован. Минай - один из вариантов продолжения карьеры

Фото: ФК Рух

Новина українською

Голкипер "Руха" Александр Бандура подыскивает себе новую команду, о чем и рассказал в небольшом интервью.

"В начале января клубное руководство меня проинформировало, что главный тренер Леонид Кучук во мне не заинтересован и я могу подыскивать себе новую команду.

К сожалению, затем я приболел, но сейчас со здоровьем уже все в порядке и готов к возобновлению тренировочного процесса.

Думаю, что в ближайшие дни определюсь со своей новой командой.

"Mинай"? Это действительно один из вариантов продолжения карьеры", - сказал Бандура.

Напомним, что минувшей осенью 35-летний голкипер провел три поединка в составе "Руха".

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В статье: Александр Бандура Рух (Львов)
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