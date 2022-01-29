Трубин после 0:0 с Мариуполем: Хорошая игра должна быть соединена с результатом

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал нулевую ничью с "Мариулем" в товарищеском матче.

"Я считаю, что хорошая игра должна быть соединена с результатом. Ведь без результата будет пропадать уверенность, но и без хорошей подготовки, тактики и настроя не будет результата.

Поэтому все должно идти вместе, и каждый игрок должен настраиваться даже на контрольный матч как на официальную игру", — сказал Трубин.