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Трубин после 0:0 с Мариуполем: Хорошая игра должна быть соединена с результатом
Вратарь "горняков" об игре против "моряков"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал
"Я считаю, что хорошая игра должна быть соединена с результатом. Ведь без результата будет пропадать уверенность, но и без хорошей подготовки, тактики и настроя не будет результата.
Поэтому все должно идти вместе, и каждый игрок должен настраиваться даже на контрольный матч как на официальную игру", — сказал Трубин.
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Источник:Футбол 1/2/3
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