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Трубин после 0:0 с Мариуполем: Хорошая игра должна быть соединена с результатом

Премьер-лига
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Вратарь "горняков" об игре против "моряков"

Трубин после 0:0 с Мариуполем: Хорошая игра должна быть соединена с результатом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал нулевую ничью с "Мариулем" в товарищеском матче.

"Я считаю, что хорошая игра должна быть соединена с результатом. Ведь без результата будет пропадать уверенность, но и без хорошей подготовки, тактики и настроя не будет результата.

Поэтому все должно идти вместе, и каждый игрок должен настраиваться даже на контрольный матч как на официальную игру", — сказал Трубин.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
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