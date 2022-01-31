Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо проявляло предметный интерес к хавбеку Рейнджерс
Но все, как часто бывает, уперлось в деньги
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Киевское "
"Есть история с Гленом Камара. Был предметный интерес к этому футболисту. Но сумма, которую хотели шотландцы, 6-7 миллионов евро, не укладывалась в понимании руководства "Динамо", сколько за этого игрока можно предложить.
Потом он сыграл на чемпионате Европы, сумма естественно выросла", – сказал Спиваковский.
Популярное сейчас
- Любимый ученик де Дзерби | Мудрик становится основным в Шахтере
- Трое украинских игроков из УПЛ перешли в топ-чемпионаты во время одного трансферного окна. Прецедент уже был
- Чтобы сплотиться. Тренер женской команды Райо предлагал ассистентам "вместе трахнуть девушку"
- Довбику будет сложно перейти в ТОП-клуб. Объясняет медицинская наука
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО