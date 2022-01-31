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Динамо проявляло предметный интерес к хавбеку Рейнджерс

Премьер-лига
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Но все, как часто бывает, уперлось в деньги

Динамо проявляло предметный интерес к хавбеку Рейнджерс

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Киевское "Динамо" проявляло интерес к полузащитнику "Рейнджерс" и сборной Финляндии Глену Камара, сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Есть история с Гленом Камара. Был предметный интерес к этому футболисту. Но сумма, которую хотели шотландцы, 6-7 миллионов евро, не укладывалась в понимании руководства "Динамо", сколько за этого игрока можно предложить.

Потом он сыграл на чемпионате Европы, сумма естественно выросла", – сказал Спиваковский.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.01.2022 в 20:13
Проявляли интерес, хотели узнать или он не свободный агент!
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