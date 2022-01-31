Динамо проявляло предметный интерес к хавбеку Рейнджерс

Киевское " Динамо " проявляло интерес к полузащитнику "Рейнджерс" и сборной Финляндии Глену Камара, сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Есть история с Гленом Камара. Был предметный интерес к этому футболисту. Но сумма, которую хотели шотландцы, 6-7 миллионов евро, не укладывалась в понимании руководства "Динамо", сколько за этого игрока можно предложить.

Потом он сыграл на чемпионате Европы, сумма естественно выросла", – сказал Спиваковский.