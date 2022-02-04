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Отправится на сборы? Кочергин уладил конфликт с Зарей - СМИ

Премьер-лига
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Отправится на сборы? Кочергин уладил конфликт с Зарей - СМИ

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
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С октября месяца Владислав Кочергин не играл за луганскую "Зарю". Он был отправлен в дубль из-за нежелания продлевать контракт, который истекает летом 2022-го.

По данным Meta-ratings, конфликт между сторонами временно прекращен. После долгих переговоров уладили практически все вопросы. Ожидается, что Владислав отправится на вторые сборы с командой Скрипника.

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Однако параллельно источник информирует, что пока не стоит говорить о том, что вингер продлит контракт с клубом. Ранее сообщалось, что Владислав мог продолжить карьеру в Германии.

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В текущем сезоне на счету Кочергина пять голов и три голевые передачи в 15-ти играх.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин
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Источник:
Meta-ratings

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