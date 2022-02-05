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Вирт: В матче с Полесьем было не самое лучшее качество поля
Первые недостатки Winter Cup
Фото: НК Верес
Главный тренер ровенского "Вереса" прокомментировал
“ - Какие ваши впечатления от старта Winter Cup 2022?
- Впечатления положительные, хоть мы и проиграли. Получился хороший спарринг. Мы здорово начали и забили гол. Потом, к сожалению, сбились на борьбу. Было много брака и мало конструктива. Хочется видеть больше осмысленной игры на поле. Мы мало создали голевых моментов, хотя можно здесь и отметить хорошую игру в обороне соперника.
- Какая ситуация с Пасичем, который травмировался в первом тайме?
- У него повреждение икроножной мышцы. Надеемся, что оно несерьёзное.
- Задание выиграть турнир не снимается?
- Конечно нет. Это только первый матч. Мы настраиваемся на будущие два матча. Сегодня было не лучшее качество поля. Желательно его поливать, чтобы немного быстрее ходил мяч, а так он дробил. Наша команда проанализирует все и будет играть на победу с “Металлистом”, - сказал Вирт.
Отметим, что следующий матч "Верес" проведет против "Левски" 7 февраля, а уже 8 февраля сыграет против "Металлиста".
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