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Вирт: В матче с Полесьем было не самое лучшее качество поля

Премьер-лига
(2 голосов)

Первые недостатки Winter Cup

Вирт: В матче с Полесьем было не самое лучшее качество поля

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" прокомментировал поединок своих подопечных против житомирского "Полесья":

- Какие ваши впечатления от старта Winter Cup 2022?

- Впечатления положительные, хоть мы и проиграли. Получился хороший спарринг. Мы здорово начали и забили гол. Потом, к сожалению, сбились на борьбу. Было много брака и мало конструктива. Хочется видеть больше осмысленной игры на поле. Мы мало создали голевых моментов, хотя можно здесь и отметить хорошую игру в обороне соперника.

- Какая ситуация с Пасичем, который травмировался в первом тайме?

- У него повреждение икроножной мышцы. Надеемся, что оно несерьёзное.

- Задание выиграть турнир не снимается?

- Конечно нет. Это только первый матч. Мы настраиваемся на будущие два матча. Сегодня было не лучшее качество поля. Желательно его поливать, чтобы немного быстрее ходил мяч, а так он дробил. Наша команда проанализирует все и будет играть на победу с “Металлистом”, - сказал Вирт.

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Отметим, что следующий матч "Верес" проведет против "Левски" 7 февраля, а уже 8 февраля сыграет против "Металлиста".

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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Источник:
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Комментарии (2)
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kapkan (Луганск)
05.02.2022 в 10:50
Учитывая названия клубов, там скорее возникают вопросы о качестве игры, а не газона.
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oleg.m.3972 (Харьков)
05.02.2022 в 10:33
А Полесье, наверно, на другом поле играло...
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