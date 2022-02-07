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"Мне кажется, что это судьба". Супряга вспомнил свой хет-трик в ворота Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Тогда об этом говорили все

"Мне кажется, что это судьба". Супряга вспомнил свой хет-трик в ворота Динамо

СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард Владислав Супряга назвал самый яркий момент в своей карьере. Он вспомнил три гола в ворота "Динамо", забитые в футболке "Днепра-1".

"Хет-трик в ворота "Динамо" - самый яркий момент моей жизни. Тогда я забил 15 голов в чемпионате. Мне кажется, что это судьба - я должен был им забить три гола. Доказать, что я там не просто так и должен летом вернуться", - заявил Супряга в интервью проекту "BurBuzz".

Напомним, что зимой Владислав переехал в Италию. "Сампдория" арендовала его у "Динамо" и может выкупить в конце сезона.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Комментарии (6)
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2.dc (Николаев)
07.02.2022 в 15:35
Не дружок, это не судьба, это - воспоминания, пусть и приятные. Тебе рано еще жить одними воспоминаниями, совсем рано …
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0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
07.02.2022 в 15:29
твою судьбу разрушила дурная баба, а ты как ребенок подкаблучник потерялся как футболист , мужик продолжил бы дальше себя совершенствать .. а шас ток психолог нужен, другими способами я не знаю как ему начать уже забивать или хотя бы не терятся на поле
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
07.02.2022 в 14:17
хорошо что ушёл с этой конюшни --удачи
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+3
-1
Savage0059 (Kyiv)
07.02.2022 в 14:13
Как выяснилось, это была не "судьба". Это был "п****ц".
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0
-2
Savage0059 (Kyiv)
07.02.2022 в 14:13
Как выяснилось, это была не "судьба". Это был "п****ц".
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0
-2
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sergkir
07.02.2022 в 14:09
Если б ты Шахте забил! А здесь интересы Динамо
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0
-1


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