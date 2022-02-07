"Мне кажется, что это судьба". Супряга вспомнил свой хет-трик в ворота Динамо

Украинский форвард Владислав Супряга назвал самый яркий момент в своей карьере. Он вспомнил три гола в ворота "Динамо", забитые в футболке "Днепра-1".

"Хет-трик в ворота "Динамо" - самый яркий момент моей жизни. Тогда я забил 15 голов в чемпионате. Мне кажется, что это судьба - я должен был им забить три гола. Доказать, что я там не просто так и должен летом вернуться", - заявил Супряга в интервью проекту "BurBuzz".

Напомним, что зимой Владислав переехал в Италию. "Сампдория" арендовала его у "Динамо" и может выкупить в конце сезона.