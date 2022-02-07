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"Мне кажется, что это судьба". Супряга вспомнил свой хет-трик в ворота Динамо
Тогда об этом говорили все
СК Дніпро-1
Украинский форвард Владислав Супряга назвал самый яркий момент в своей карьере. Он вспомнил три гола в ворота "Динамо", забитые в футболке "Днепра-1".
"Хет-трик в ворота "Динамо" - самый яркий момент моей жизни. Тогда я забил 15 голов в чемпионате. Мне кажется, что это судьба - я должен был им забить три гола. Доказать, что я там не просто так и должен летом вернуться", - заявил Супряга в интервью проекту "BurBuzz".
Напомним, что зимой Владислав переехал в Италию. "Сампдория" арендовала его у "Динамо" и может выкупить в конце сезона.
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