Герой футбольного дня. Новичок Днепра-1 Бусанелло

Интересную трансферную политику проводит "Днепр-1". Во-первых, вокруг новичков днепрян нет нездорово большого количества инсайдерской информации, что свидетельствует о профессионализме менеджеров. Во-вторых, клуб не сорит деньгами, не переплачивая за футболистов, нужных для проблемных позиций. С другой стороны, есть то, что настораживает. Марк Гуаль, например, пришел из последней команды второго испанского дивизиона, не имея там постоянного места в составе. Фелипе Пирес не попадал в основу "Морейренсе", который всего на два балла опережает прямую зону вылета чемпионата Португалии и на одно – зону переходных матчей. Еще есть Чоботенко из последней команды УПЛ. И вот сейчас – левый защитник Бусанелло, пришедший из последней команды прошлогоднего чемпионата Бразилии "Шапекоэнсе".

Но не стоит оценивать уровень предыдущего клуба Бусанелло, лучше определить сильные и слабые стороны игрока. Ему 23 года, рост – 179 сантиметров, вес – 75 килограммов. Рабочая нога – левая. Основная позиция – левый защитник, хотя в шести процентах матчей в своей карьере действовал на позиции левого полузащитника. Но он определенно не для правого фланга и не для центра. В этих зонах в ходе матчей Бусанелло не появляется даже ситуативно, на правом фланге у него практически нулевая интенсивность.

Основные характеристики и зоны интенсивности действий новичка "Днепра-1" / скриншот - InStat

Бразильца можно называть командным игроком. Несмотря на достаточно хорошо развитое умение применять дриблинг и обводку (в среднем – по 5,6 раза за матч), Бусанелло никогда не медлит с передачами на партнеров. В среднем он отдает по 49 – 50 пасов за матч, точность составляет 89 процентов. В течение двух последних сезонов он выдавал по четырнадцать ключевых передач (в среднем по 0,41 и 0,47 за матч). Переходя на чужую половину поля, Бусанелло пытается быть максимально эффективным и полезным своей команде. Если не передача на ближнего или на обострение – тогда навес. Хотя над точностью фланговых подач необходимо работать. В чемпионате Бразилии 2021-го года он навешивал с точностью всего-навсего 19 процентов.

Очень интересная статистика потерь мяча. В 2019-м году он допустил таких 75, в 2020-м – 155, в 2021-м – 139. Но показатель среднего количества потерь мяча за матч уменьшается: в крайнем сезоне этот показатель составлял 4,6, а раньше было и пять, и шесть, и даже восемь. Бусанелло пытается дорожить игровым снарядом, а потери компенсировать другими компонентами. Показатели отбора мяча (в среднем по 3,4 за матч), перехватов (в среднем по 5,3 за матч) и подборов мяча (в среднем по 5,3 за матч) в 2021-м стали рекордными для Бусанелло за последние три года карьеры.

В среднем двенадцать единоборств за матч – неплохой показатель. А еще лучше – процент выигранных единоборств (65). Бусанелло с одинаковым рвением ведет единоборства как в защите, так и в атаке. Способен навязывать борьбу соперникам на чужой половине поля сразу после потери или перехвата оппонентом мяча. Ну и, наконец, показатели ударов: в среднем по 0,87 за матч. У Дубинчака, например, в этом сезоне в среднем по 0,72 удара за матч.

Зоны ударов по воротам в исполнении Бусанелло / скриншот - InStat

Бусанелло имеет в своем активе четыре гола за "Шапекоэнсе", два из которых забил ударами почти от боковой линии штрафной площади, а еще два – из центральной зоны. Его рекорд – голевой удар с 22-х метров. Дальние удары, кстати, характерны для него – в аналитическом профиле умение бить издалека развитое у Бусанелло на 30 процентов. Во столько же процентов аналитики оценивают умение бразильца выполнять длинные передачи, цепляться за мячи, делать навесы и разыгрывать стандарты. А самое сильное качество профиля – это вбрасывание аутов.

Бусанелло по своим характеристикам сравним с Николаем Золотовым, который известен нам по выступлениям за "Колос". Однако бразилец точно еще не достиг своего потолка, он способен прогрессировать и совершенствоваться в плане сбалансирования. "Днепр-1" берет его на арендный контракт с возможностью полноценного выкупа. Будет любопытно посмотреть на него в деле. Но придется выиграть конкуренцию у Романа Вантуха.