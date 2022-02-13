Вербич: Луческу не нравится, что мы на втором месте в отпуске

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал борьбу за титул чемпиона УПЛ:

– У вас будет борьба с "Шахтером" за чемпионство. Что говорит Луческу на сборах?

– Он нас настраивает на чемпионат. Говорит всегда, что готовимся к УПЛ, ему не нравится, что мы на втором месте в отпуске. Говорит, чтобы мы взяли чемпионат.

Состояние команды и настроение хорошее. Ноги тяжелые, много матчей. Не сдаемся, идем дальше