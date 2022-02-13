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Вербич: Луческу не нравится, что мы на втором месте в отпуске

Премьер-лига
(1 голосов)

Нужно брать чемпионат

Вербич: Луческу не нравится, что мы на втором месте в отпуске

GSP / Автор неизвестен

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал борьбу за титул чемпиона УПЛ:

– У вас будет борьба с "Шахтером" за чемпионство. Что говорит Луческу на сборах?

– Он нас настраивает на чемпионат. Говорит всегда, что готовимся к УПЛ, ему не нравится, что мы на втором месте в отпуске. Говорит, чтобы мы взяли чемпионат.

Состояние команды и настроение хорошее. Ноги тяжелые, много матчей. Не сдаемся, идем дальше

Отметим, что на данный момент “Шахтер” лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая “Динамо” на два очка. До конца чемпионата осталось 12 туров.

Добавим, что обе команды стартуют в официальных матчах в новом году в тот же день. "Бело-синие" примут "Ингулец" 26 февраля в 14:00, а "горняки" приедут в гости к "Металлисту 1925", но начнут чуть позже – в 17:00.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Беньямин Вербич
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.02.2022 в 11:14
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